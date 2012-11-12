درگیری پلیس لهستان با راست گرایان افزاطی در روز ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ضد شورش لهستان روز گذشته با استفاده از باتوم و گلوله های پلاستیکی دیروز یکشنبه به تظاهرات کنندگان حمله کرد.

این دومین سالی است که در سالگرد روز استقلال لهستان، پلیس با تظاهرات کنندگان درگیر شده و مراسم به خشونت کشیده می شود.

این درگیری ها میان حامیان دولت و ملی گرایان افراطی شکل می گیرد. ملی گرایان لهستانی معتقدند که ارزش های لیبرال دولت مواردی هستند که از اروپا وارد این کشور شده و سنت های کاتولیک لهستان را به خطر انداخته است.

در مراسم روز گذشته هزاران پلیس برای جلوگیری از تکرار درگیریهای گسترده سال گذشته به خیابانها آمده بودند، اما همچنان هدف حملات خشن ملی گرایان افراطی قرار گرفتند.

خشونت با پرتاب مواد محترقه و تکه های بزرگ بتن به سمت نیروهای پلیس در ورشو، پایتخت لهستان، آغاز شد.

پس از آن، نیروهای پلیس با باتوم به سمت ملی گرایان افراطی حمله کردند تا آنها را از خیابانهای اصلی متفرق کنند. تخمین زده شده که نزدیک به بیست هزار نفر در راهپیمایی روز گذشته ملی گرایان افراطی شرکت داشتند.

یک گروه کوچکتر از مخالفان فاشیسم هم راهپیمایی کوچکتری را برای اعتراض به سیاستها و افکار افراطیون برپا کردند.

این دو گروه سال گذشته در روز ملی لهستان با هم درگیر شده بودند و پلیس حدود ۲۰۰ نفر را بازداشت کرده بود از همین رو امسال، برای جلوگیری از درگیر شدن آنها دو راهپیمایی در دو مسیر متفاوت انجام شد.

برانیسلاو کوموروسکی، رییس جمهور لهستان، افراطیان را "اوباش ولگرد" خطاب کرده و خواستار آن شده که بزرگداشت روز ملی را از انحصار این گروه خارج شود.