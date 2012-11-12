۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

هفته یازدهم بوندسلیگا؛

پیروزی ولفسبورگ و گلادباخ/ شکست اشتوتگارت بربر هانوفر

پیروزی ولفسبورگ و گلادباخ/ شکست اشتوتگارت بربر هانوفر

رقابت‌های هفته یازدهم بوندسلیگا شب گذشته با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های هانوفر، گلادباخ و ولفسبورگ مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ در حضور نزدیک به 25 هزار تماشاگر ورزشگاه فولکس واگن موفق شد با درخشش دیه گو ستاره برزیلی خود با نتیجه 3 بر یک لورکوزن را شکست دهد.

دیه گو در دقایق 4 و 16 دروازه لورکوزن را باز کرد و "باس داست" نیز در دقیقه 33 گل سوم را به ثمر رساند. تک گل لورکوزن را نیز اشتفان کیسلینگ در دقیقه 90 وارد دروازه ولفسبورگ کرد. ولفسبورگ با این پیروزی 11 امتیازی شد اما همچنان در منطقه سقوط قرار دارد. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* ولفسبورگ 3 – لورکوزن یک
* گروترفورث 2 – مونشن گلادباخ 4
* اشتوتگارت 2 – هانوفر 4

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 30 امتیاز
2- شالکه 23 امتیاز
3- فرانکفورت 20 امتیاز
4- دورتموند 19 امتیاز
--------------------------
16- ولفسبورگ 11 امتیاز
17- گروترفورث 7 امتیاز
18- آوگسبورگ 6 امتیاز

