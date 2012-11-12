مخالفان کویت در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران کویتی شب گذشته در میدان الاراده در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به اصلاح جزئی قانون انتخابات انجام شد.

در این تظاهرات حدود 250 هزار نفر حضور داشتند و به گفته تظاهرات کنندگان، این تجمع در ادامه اعتراضات گذشته برگزار شد.



امیر کویت چندی پیش دستور انحلال پارلمان که در سال 2009 تشکیل شده بود را صادر کرد و این اقدام راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال جاری و پنجمین بار در طول 6 سال اخیر در کویت فراهم کرد.