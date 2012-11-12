دلار مشکل جدید/ تعیین قیمت محصولات کشاورزان زیر سایه درخت!

به گزارش خبرنگار مهر، فصل پاییز یاد آور خزان درختان، جدایی، هجوم خاطرات روزهای به یادماندنی و تنهایی برای عاشقان است و صفات فصل پاییز را می توان در بیشتر ابیات و دو بیتی های شاعران بزرگ ایران به وفور خواند، زیر پاییز و زمستان سیاه تر و دلگیرتر از شعر و واقعیت برای کشاورزان هرمزگانی است.

نشستن زیر سایه درخت معنا و مفهوم زیادی در ادبیات پارسی دارد، نشست زیر سایه درخت به همراه کسی که دوستش داری، نشستن زیر سایه درخت برای فرار از نور سوزان خورشید، استراحت در زیر سایه درخت، همه اینها برای ما یادآور خاطرات زیبا و غم انگیز دارد، اما از این پس نشستن دلالان در زیر سایه درخت و مکیدن خون کشاورزان با خرید زیر قیمت تمام شده محصول را هم باید به ادبیات پارسی اضافه کرد.

محصولات سبزی و صیفی استان هرمزگان به عنوان چهارمین استان تولید کننده محصولات خارج از فصل نقش تعیین کننده ای را در تثبیت و تنظیم قیمتها دارند، در سالهای اخیر بسیاری از محصولات کشاورزی همچون پیاز، خیار سبز، گوجه فرنگی و بادمجان کشاورزان پارسیان، میناب، رودان و حاجی آباد به دلیل بی توجهی مسئولان در فراهم کردن فضای مناسب برای عرضه در بازار با مشکلات متعددی روبرو شده اند.

کشاورزی که با هزاران امید و آرزو اقدام به کشت محصول می کند در آخر باید به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل، واردات بی رویه صیفی جات از چین و سایر کشورها به بازار داخلی، عدم استقبال صادرکنندگان از خرید محصولات داخلی و نبود مرکزی برای عرضه مناسب محصول در بازار مجبور به تغییر کاربری زمین کشاورزی و یا اجاره به افرادی بی هویت می شود.

در این بین بسیاری از کشاورزان هم پس از آنکه از فروش محصولات خود همچون گوجه فرنگی و پیاز نا امید می شدند مجبور به دفن محصولات در همان زمین می شوند و یا برای درآوردن بخشی از هزینه های زندگی مجبور به فروش زیر قیمت تمام شده محصول می شوند که در این بین دلالان و افراد سودجو که از سایر استانهای همجوار به هرمزگان می آیند بیشترین نفع را می کنند.

هجوم دلالان به روستاها، عدم خرید محصولات توسط صادرکنندگان و واردات بی رویه محصولات بی کیفیت از چینی و سایر کشورها به بازار داخلی، بالا بودن هزینه های سنگین حمل و نقل، نبود بازارچه های سازمان یافته و ساماندهی شده عرضه محصولات کشاورزان از جمله دلایلی است که کشاورزان آن را بارها در دیدار با استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مدیران متولی امر کشاورزی مطرح کرده اند.

در روزهای گذشته خبر فروش بادمجان و خیار سبز زیر قیمت تمام شده توسط کشاورزان مینابی و رودانی مجددا داغ قدیمی کشاورزان را زنده کرد، محصولی که توسط دلالان و افراد سودجو از کشاورزان با قیمت 50 الی 100 تومان خریداری می شود و با قیمت 700 الی 1000 تومان در بازار به فروش می رسد.

دلالان زیر سایه درخت قیمت محصولات را تعیین می کنند

"طرح اصلاح الگوی کشت محصول سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با هدف برون رفت از مشکلات اشباع بازار با یک محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان آغاز شد" علینقی صالحی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت: با کشاورزان برای هر محصول و زمان کشت و برداشت قرارداد امضا شد و تا کنون 86 درصد طرح با موفقیت به انجام رسیده است.

وی در مورد اینکه کشاورزان شهرستانهای میناب و رودان مجبور به فروش محصول بادمجان و خیار سبز با قیمت 50 الی 100 تومان شده اند، بیان داشت: این محصولات در زمان معین برداشت شده است و جزو محصولات خارج از فصل نیست.

صالحی با بیان اینکه با آغاز فصل برداشت محصولات خارج از فصل در هرمزگان دلالان به روستاها هجوم می برند و در زیر سایه درخت قیمت تعیین می کنند، افزود: بالا بودن هزینه های حمل و نقل موجب شده است و کشاورزان تمایل دارند در همان روستا محصول را بفروش برسانند از این رو افراد بی هویت و دلالان از فرصت استفاده می کنند و با کمترین قیمت محصول را از کشاورزان می خرند.

وی همچنین عدم ساماندهی تعیین قیمت محصول را از دیگر مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: برای آنکه کشاورزان هرمزگانی دچار ضرر نشوند از استاندار هرمزگان تقاضای برگزاری کمیته فوری جهت بررسی راهکارهای حل معضل کشاورزان داده ایم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزایش کرایه حمل و نقل محصولات کشاورزی و کمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی را از جمله دغدغه های کشاورزان و بهره برداران عنوان کرد و خواستار توجه و نگاه ویژه مسئولان به این امر شد.

گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، خیار، کدو و پیاز بیشترین محصولات زراعی تولیدی کشاورزان در هرمزگان است.

یکی از مواردی که کشاورزان به آن اذعان دارند عدم استقبال تجار و بازرگانان برای خرید محصولات و صادرات آن است، برخی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل بی انگیزگی در صادرات محصولات کشاورزی می گویند: پس از فروش محصول زمانیکه می خواهیم ارز را وارد کشور کنیم و به قیمت آزاد دریافت کنیم دولت آن را تنها با قیمت ارز مبادلاتی نقد می کند که برای صادرکنندگان به صرفه نیست.

این عده از صادرکنندگان در ادامه می گویند: بانک ملت برای 10 هزار دلار بیشتر اجازه حواله از کشوری که محصول را صادر کرده ایم به داخل ایران نمی دهد که صادرکننده را برای بازگشت باقی سرمایه بدست آورده با مشکل روبرو کرده است.

همچنین عنوان می کنند: رانندگان کامیونهای ترانزیتی هم خواستار دریافت هزینه ها و کرایه به قیمت دلار شده اند که برای صادرکننده به صرفه نیست از این رو تمایلی برای صادرات هر نوع محصول نداریم.

علیرغم انجام کمکهای مقطعی و مسکن دولت در حمایت از کشاورزان هنوز شاهد تکرار این معضل هستیم و می طلبد تا مسئولان استانی با ریشه یابی عمیق موضوع چاره اندیشی کنند و این معضل را برای همیشه با ارائه راهکارهای مطمئن و اصولی حل کنند.

گزارش از رضا زرگر