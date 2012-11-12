آب گرفتگی امدادرسانی به روستاهای چالوس را مشکل کرده است

علی ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام روستاهای بخش مرکزی، حاشیه کمربندی و حاشیه رودخانه ها خسارت بیشتری دیدند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی و دهیاران و نیروهای مردمی به صورت وسیع در منطقه حاضر تا بتوانند با هدایت آب به سمت دریا و گذر از روستا اقدام کنند.

ردایی بیان داشت: در برخی از مسیر روستاها متاسفانه به دلیل آب گرفتگی تردد خودروها ممکن نیست و این وضعیت کمی امداد رسانی را سخت و دشوار کرد.

وی بیان داشت: با کاهش بارندگی امداد رسانی و بهبود وضعیت در روستاها را شاهد خواهیم بود.



