۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۰

ردایی اعلام کرد:

آب گرفتگی امدادرسانی به روستاهای چالوس را مشکل کرده است

چالوس - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی چالوس، وضعیت آب گرفتگی در روستاهای بخش مرکزی چالوس و مشکلات موجود برای امدادرسانی را نگران کننده عنوان کرد.

علی ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام روستاهای بخش مرکزی، حاشیه کمربندی و حاشیه رودخانه ها خسارت بیشتری دیدند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی و دهیاران و نیروهای مردمی به صورت وسیع در منطقه حاضر تا بتوانند با هدایت آب به سمت دریا و گذر از روستا اقدام کنند.

ردایی بیان داشت: در برخی از مسیر روستاها متاسفانه به دلیل آب گرفتگی تردد خودروها ممکن نیست و این وضعیت کمی امداد رسانی را سخت و دشوار کرد.

وی بیان داشت: با کاهش بارندگی امداد رسانی و بهبود وضعیت در روستاها را شاهد خواهیم بود.


 

