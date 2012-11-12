۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۸

تکجو در گفتگو با مهر:

11 درصد شبکه فاضلاب سنتی رشت طاق آجری است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر آب و فاضلاب شهرستان رشت با اشاره به اینکه 11 درصد شبکه فاضلاب سنتی شهر رشت طاق آجری است، گفت: هم اکنون 50 درصد عمر مفید این شبکه به پایان رسیده است.

 منصور تکجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت آب و فاضلاب با هزینه های جاری خود سالانه بیش از یک میلیارد تومان برای نگهداری، لایروبی و بهسازی شبکه مزبور تامین اعتبار می کند.

وی اظهارداشت: اعتبارات خاصی برای نگهداری شبکه های فاضلاب سنتی وجود ندارد بنابراین از منابع داخلی و جاری باید سرمایه گذاری شود.

مدیر آب و فاضلاب با بیان اینکه شبکه سنتی فاضلاب رشت درهم است، گفت: استفاده درست از شبکه یک ضرورت است از این رو شهروندان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند. 

وی با تاکید بر اینکه لایروبی فاضلاب رشت با نقشه راه انجام تا رضایت مردم جلب شود، افزود: شبکه فاضلاب رشت سنتی و  قدمتی در حدود 60 سال دارد.

تکجو با اعلام اینکه 20 درصد شبکه فاضلاب مدرن رشت راه اندازی شده است، اظهارداشت: در این پروژه 4 ایستگاه پمپاژ احداث می شود که یک ایستگاه در مدار بهره برداری و بقیه هر یک 85 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اشاره به اینکه امسال پنج هزار فقره انشعاب فاضلاب بهداشتی با تامین به موقع اعتبارات نصب خواهد شد، افزود: با تامین به موقع اعتبارات زمان ساماندهی فاضلاب رشت کوتاه می شود.

