شورای امنیت هرگز دخالت نظامی در سوریه را تصویب نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، اخضر الابراهیمی در گفتگوی با برنامه "الحیات الیوم" اظهار داشت: شورای امنیت هرگز گزینه دخالت نظامی در سوریه را تصویب نخواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: من تصور نمی کنم کشورهای عربی نیز به دخالت نظامی در سوریه روی بیاورند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه تصریح کرد: تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه به جنگ داخلی در این کشور منجر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اوضاع سوریه روز به روز بدتر می شود و محله هایی در حمص و درعا وجود دارند که به طور کامل تخریب شده اند.

الابراهیمی اظهار داشت: راه حل سیاسی نزدیکترین و بهترین راه برای حل بحران سوریه است. مشکلات دخالت نظامی در سوریه بیش از فوائد آن است.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خاطرنشان کرد: نخستین گام برای حل بحران سوریه این است که کشتار و خشونت در این کشور متوقف شود.

وی با بیان اینکه سوریه به تغییر کامل نیاز دارد بر ضرورت توقف ارسال سلاح به سوریه تاکید و اعلام کرد: ارسال سلاح به سوریه بحران این کشور را تشدید می کند.

الابراهیمی افزود: توافق درباره حل بحران سوریه آغاز مشکلات است نه پایان آن زیرا کشتار و تخریب روند بازسازی این کشور را با دشواری بسیار مواجه می کند.