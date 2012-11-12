  1. بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

اخضر الابراهیمی:

شورای امنیت هرگز دخالت نظامی در سوریه را تصویب نخواهد کرد

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه شب گذشته اظهار داشت که شورای امنیت هرگز دخالت نظامی در سوریه را تصویب نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، اخضر الابراهیمی در گفتگوی با برنامه "الحیات الیوم" اظهار داشت: شورای امنیت هرگز گزینه دخالت نظامی در سوریه را تصویب نخواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: من تصور نمی کنم کشورهای عربی نیز به دخالت نظامی در سوریه روی بیاورند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه تصریح کرد: تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه به جنگ داخلی در این کشور منجر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اوضاع سوریه روز به روز بدتر می شود و محله هایی در حمص و درعا وجود دارند که به طور کامل تخریب شده اند.

الابراهیمی اظهار داشت: راه حل سیاسی نزدیکترین و بهترین راه برای حل بحران سوریه است. مشکلات دخالت نظامی در سوریه بیش از فوائد آن است.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خاطرنشان کرد: نخستین گام برای حل بحران سوریه این است که کشتار و خشونت در این کشور متوقف شود.

وی با بیان اینکه سوریه به تغییر کامل نیاز دارد بر ضرورت توقف ارسال سلاح به سوریه تاکید و اعلام کرد: ارسال سلاح به سوریه بحران این کشور را تشدید می کند.

الابراهیمی افزود: توافق درباره حل بحران سوریه آغاز مشکلات است نه پایان آن زیرا کشتار و تخریب روند بازسازی این کشور را با دشواری بسیار مواجه می کند.

کد مطلب 1741449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها