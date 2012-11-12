۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۷

رضایی:

اعلام شرایط بحرانی در بخش مرکزی چالوس به علت جاری شدن سیل

اعلام شرایط بحرانی در بخش مرکزی چالوس به علت جاری شدن سیل

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: با جاری شدن سیل در شهرستان چالوس، وضعیت شهر و روستاهای بخش مرکزی بحرانی است.

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه اشکار دشت، پالوج ده، کمربندی داخل شهر و روستاهای بخش مرکزی اعم از تازه آباد، مهدی آباد و گیل کلا شاهد آب گرفتگی شدید و مسدود شدن خیابانها هستیم.

وی ادامه داد: از ساعت یک بامداد با فراخوانی مسئولین شهرستان و بسیج کردن نیروها شرایط را بحرانی اعلام کرده و با تمام توان در صحنه حضور پیدا کردیم.

رضایی تصریح کرد: اطلاع رسانی به موقع به اهالی مناطق آب گرفته جهت پناه بردن به نقاط امن از اولویت های ستاد بحران شهرستان چالوس بود.

فرماندار چالوس افزود: لودر، بیل مکانیکی و تجهیزات لازم در منطقه مستفر شدند تا بتوانند خسارتهای احتمالی را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: از مسئولان استانی درخواست کمک شده تا نسبت به اعزام تجهیزات لازم و نیوری انسانی ماهر به این شهرستان اقدام کنند.

