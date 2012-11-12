گروه هنری شهید آوینی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می شود

مجتبی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گروه هنری جهت اجرای نمایش ویژه عاشورا که در تاریح سوم آذرماه سال جاری در محل مشهدالشهدای شلمچه برگزار خواهد شد به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام و از مناطق عملیاتی و برنامه های اجرایی کاروانهای اعزامی و برنامه های فرهنگی و هنری فیلم مستند تهیه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: این گروه متشکل از یک تیم نمایش تئاتر، مستند ساز، عکاس وخبرنگار است که به مدت پنج روز در مناطق عملیاتی به اجرای برنامه و تهیه مستند خواهد پرداخت.

گروه فرهنگی هنری شهید آوینی از طرف کانون بسیج هنرمندان شیروان به این مناطق اعزام می شود.

هم اکنون کانون بسیج هنرمندان شیروان دارای 230 نفر هنرمند بسیجی است.

