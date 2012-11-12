300 بیماریار در بیمارستانهای دولتی پایتخت استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات بیماران و همراهان در مراجعه به بیمارستانها، نبود فردی است که بتواند بیمار نیازمند انتقال و بستری در اورژانس را جابجا کند.

این در حالی است که دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با اشاره به مشکلاتی که بیماران و همراهان آنها در اورژانس بیمارستانها دارند، گفته است که کمبود نیرو در اورژانس بیمارستانها باعث شده تا امکان پاسخگویی به سئوالات و خواسته های بیماران و همراهان آنها از سوی پرسنل این بخشها فراهم نباشد.

در همین حال خورشید وسکویی مدیرکل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران از استخدام 300 بیماریار برای 26 بیمارستان وابسته به این دانشگاه خبر داده و گفته است که پنجشنبه و جمعه گذشته حدود 402 نفر داوطلب در آزمون مهارتها شرکت کردند که از این تعداد 300 نفر انتخاب می شوند.

وی با اشاره به ثبت نام 656 نفر برای شرکت در این آزمون گفت: دو سوم شرکت کنندگان مرد و یک سوم زن هستند و از شرایط جذب این افراد داشتن مدرک دیپلم و مدرک کمک بهیاری از سازمان نظام پرستاری و انجمن پرستاری بود.

مدیرکل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه نتایج این آزمون تا پایان هفته آینده اعلام می شود، ادامه داد: در این آزمون تلاش کردیم با ارجحیت بیماریاران مرد تا حدودی کمبود کادر پرستاری مرد را جبران کنیم.