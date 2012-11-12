امر به معروف و نهی از منکر؛ واجبی که به آن توجه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، لزوم احیای معروفات امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و نهی از منکر نیز در نزد همگان از ارزش بالایی برخوردار است اما اینکه چرا آنگونه که شایسته است به این مسئله توجه نشده، نیازمند بحثی کارشناسی است.

شورای فرهنگ عمومی ابرکوه که با حضور مسئولان ستاد احیای امر به معروف استان یزد تشکیل جلسه داد موضوع مورد بحث خود را این مسئله قرار داد و یکی از اصلی ترین مباحث آن لزوم توجه به این فریضه مهم و راهکارهای اجرا شدن آن در جامعه بود.

امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است

فرماندار ابرکوه در این جلسه اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی احیا امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار گرفت و اگر چه فعالیت هایی انجام شد اما انتظار علما و متدینین جامعه را برآورده نکرد که علل مختلفی داشت که باید مورد بررسی قرار گیرد .

اسماعیل برزگرزاده افزود: با توجه به این که اساس انجام فرائض دینی امر به معروف و نهی از منکر است و در روایات مختلف نیز به آن اشاره شده است، باید به این نکته توجه داشت که پایداری سایر فرائض نیز بر انجام این فریضه الهی استوار شده است .

وی عنوان کرد: ابرکوه مردمی مومن دارد که به خوبی بدی ها و منکرات را می شناسند و آماده همکاری در این امر مهم هستند ولی برای استفاده از این پشتوانه ها نیاز به سازماندهی و برنامه ریزی دقیق است .

برزگرزاده خطاب به روسای ادارات و روحانیون اظهار داشت: باید برای احیای این واجب در ادارات و اماکن عمومی تلاش کنیم و از روحانیون می خواهیم که به خصوص در ایام محرم از فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنند .

وابستگی استمرار انقلاب اسلامی به امر به معروف/ مردم با بسیاری از معروف‌ها آشنا نیستند

امام جمعه ابرکوه نیز گفت: تا زمانی که در ایران اسلامی این فریضه به صورت عملی وجود داشته باشد شاهد استمرار انقلاب و ارزش های آن خواهیم بود .

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود:انقلاب ما که انقلابی اسلامی است باید ملتزم به این دو فریضه باشد و نگذارد که دستاوردهای ارزشی به واسطه عدم وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به فراموشی سپرده شود .

نماینده آموزش و پرورش نیز در این جلسه اظهار داشت: یرای احیای بهتر این فریضه باید چگونگی اجرای این واجب مورد آسیب شناسی قرار گیرد و آموزش های لازم به رابطان داده شود .

میرزامحمد فلاح زاده افزود: باید این نکته را به مردم توجه داد که در زندگی روزمره و بسیاری از اوقات ناخواسته همدیگر را امر به معروف می کنند .

وی ادامه داد: البته مردم با بسیاری از معروف ها را نمی شناسند که باید در این راستا فرهنگ سازی کرد .

عضو شورای شهر ابرکوه نیز با ذکر اینکه امیدواریم این ستاد روزی به وزارتخانه تبدیل شود، اظهار داشت: تمام اعضای جامعه، نیروهای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستند.

محمدرضا ربانی افزود: باید برای انجام این کار تمام تلاش خود را به کار ببریم و اگر این وظیفه را که متأسفانه تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است به انجام برسانیم، شاهد حل بسیاری از مشکلات جامعه خواهیم بود.

محرم بهترین موقعیت برای احیای امر به معروف و نهی از منکر

دبیر شورای فرهنگی عمومی ابرکوه نیز اظهار داشت: ماه محرم بهترین موقعیت برای احیای این فریضه مهم است و با توجه به فرمایشات امام علی (ع)، این واجب دینی را باید از خود آغاز کنیم.

جواد عادل افزود: با برنامه ریزی و فرهنگ سازی می توان به گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمک کرد و مردم نیز یاری رسان ما خواهند بود .

نماینده زنان در شورای فرهنگ عمومی ابرکوه نیز اظهار داشت: باید در این راستا برخی از شبهات را که در قالب تضاد بین ارزش ها در خانواده ها مطرح می شود از بین برد و نمونه آن امر مردم به صله رحم و موانعی است که در این مسیر به واسطه فراموشی برخی از معروفات وجود دارد.

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در ابرکوه تشکیل می شود

غلامحسین دشتی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان یزد نیز در شورای فرهنگ عمومی ابرکوه اظهار داشت: امیدواریم با توجه به اینکه دبیر این ستاد در ابرکوه مشخص شده است و با تشکیل معاونت ها، هر چه زودتر شاهد راه اندازی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در این شهرستان باشیم و همگان در این راستا تلاش کنیم.

معاون سیاسی استاندار یزد گفت: این فریضه به ما می آموزد علاوه بر آنکه مسلمان هستیم؛ پاسداری از دین خدا نیز از ما خواسته شده است و پیشوایان ما و امام حسین(ع) الگوی عملی ما در این زمینه هستند .

معاون تشکل های مردمی این ستاد در استان یزد نیز اظهار داشت:باید به این نکته توجه داشت که این ستاد، ستاد احیا است و نه اجرا و ما تنها کار هدایت مردم به سمت امر به معروف را انجام می دهیم .

امر به معروف منکرات را کمرنگ می کند

جاهدی افزود: امر به معروف و نهی از منکر مانند نماز و از فروع دین است که در صورت عدم اجرا، باید قضای آن را به جا آوریم و گرنه مدیون هستیم .

وی گفت: باید بیشتر بر روی معروفات فعالیت کنیم و اعتقاد داریم که با امر مردم به معروف، منکرات در جامعه کمرنگ می شود .

جاهدی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر به گفته بزرگان دین باید مشفقانه،دوستانه و پدرانه باشد و این کار ارزشی که مایه برکت در جامعه است باید دغدغه ما در هر کاری باشد و قدم اول در این مسیر تذکر لسانی است .

معاون اداره و کارخانجات ستاد احیاء استان یزد نیز گفت: باید برای احیای این فریضه در ادارات و کارخانجات تلاش کنیم و برای این کار و به ویژه فعالیت در کارخانجات باید با ظرافت و حساسیت وارد شویم که شوراهایی که به همین منظور از سوی معاونت های ستاد در ادارات و کارخانجات تشکیل می شود، می تواند به خوبی هدایتگر مسئله باشد .

امر به معروف و نهی از منکر را از خود آغاز کنیم

باید از همین امروز و در هر پست و سمتی که قرار داریم خود را به سمت امر به معروف و نهی از منکر هدایت کنیم زیرا لازمه توجه دیگران به سخنان ما، اجرای آنها توسط خودمان است .

سعه صدر ما در برخورد با کسانی که اغلب اوقات به صورت لسانی ما را به اشتباهات احتمالی تذکر می دهند راه را برای دیگران باز می کند که با اطمینان بیشتری به امر به معروف بپردازند .