دکترعین الله خادمی درمورد محور همایش روز جهانی فلسفه که امسال "نسلهای آینده" است در مورد اینکه چگونه می‎شود فلسفه را برای نسل‏های آینده جذابتر کرد و فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر فلسفه در مردم چه بکنند به خبرنگار مهر گفت: امروز فلسفه با فلسفه‎های مضافی که به وجود آمده عمل گرایی را عملاً در میان جوامع گسترش داده است. اگر فلسفه بتواند به نوعی با دغدغه‏های انسان و زندگی روزمره که با آن دست به گریبان است و به نیازهای او توجه بیشتری پیدا کند اقبالی که نسبت به فلسفه خواهد شد قطعاً بیشتر می‎شود در غیر این صورت جذابیت نخواهد داشت.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید رجایی ادامه داد: برای مثال اگر فلسفه اسلامی را به موضوع هستی شناسی و خداشناسی محدود کنیم و از سایر فلسفه‎های مضاف غافل شویم دغدغه‎های کمتری را شکل می‏دهیم و فراگیری کمتری دربرخواهد داشت.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: ولی اگر بتوانیم فلسفه‏های مضاف مخصوصاً در مباحث کلانش به بحث‏های انسان شناسی و جامعه شناسی توجه بیشتری کنیم و مانند فلسفه اگزیستانس که به آلام و دردهای بشری بیشتر توجه دارد دغدغه‎های بیشتری را پوشش دهیم آنوقت کار بیشتری در نهادینه کردن فلسفه در نسل‏های آینده انجام داده‏ایم.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یادآورشد: این بدان معنی نیست که چون فلسفه اگزیستانس با انسانیت ارتباط بیشتری دارد مورد تأیید ما است.



این نویسنده و محقق درمورد وضعیت فلسفه حال امروز ایران هم اظهارداشت: از لحاظ کمی نسبت به گذشته وضعیت مناسبتری پیدا کرده‏ایم ولی از نظر کیفی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. امیدوارم همانطور که در جنبه کمی افزایش دانشجو و استاد داریم در جنبه کیفی هم عمق بیشتری فیلسوفان و متفکران ما بیابند.