دکترعین الله خادمی درمورد محور همایش روز جهانی فلسفه که امسال "نسلهای آینده" است در مورد اینکه چگونه میشود فلسفه را برای نسلهای آینده جذابتر کرد و فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر فلسفه در مردم چه بکنند به خبرنگار مهر گفت: امروز فلسفه با فلسفههای مضافی که به وجود آمده عمل گرایی را عملاً در میان جوامع گسترش داده است. اگر فلسفه بتواند به نوعی با دغدغههای انسان و زندگی روزمره که با آن دست به گریبان است و به نیازهای او توجه بیشتری پیدا کند اقبالی که نسبت به فلسفه خواهد شد قطعاً بیشتر میشود در غیر این صورت جذابیت نخواهد داشت.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: ولی اگر بتوانیم فلسفههای مضاف مخصوصاً در مباحث کلانش به بحثهای انسان شناسی و جامعه شناسی توجه بیشتری کنیم و مانند فلسفه اگزیستانس که به آلام و دردهای بشری بیشتر توجه دارد دغدغههای بیشتری را پوشش دهیم آنوقت کار بیشتری در نهادینه کردن فلسفه در نسلهای آینده انجام دادهایم.
