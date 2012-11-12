سوگواری محرم توام با بصیرت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی روز دوشنبه در دیدار با اعضاء شورای هیئئت مذهبی استان و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی اظهارداشت: عزاداری امام حسین‌(ع) باعث تقویت روح معنوی و ارزش‌های اسلامی در جامعه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: نهضت عاشورا نه به عنوان یک واقعه تاریخی محض، که به عنوان یک باور مذهبی برای تشیع، محور بسیاری از حرکت‌ها و خیزش‌های فکری سیاسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر، وظیفه ما ایجاد فرصت و ظرفیت در جامعه برای انتقال پیام عاشورا و غدیر و جلوگیری از بروز انحرافات در پیام این دو روز مهم است چرا که بدخواهان به دنبال فرصت برای ضربه زدن به اسلام و درصدد ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند.

حجت الاسلام نعمت اللهی تصریح کرد: مجالس عزاداری فقط برای اشک ریختن نیست، بلکه فرصتی برای درک اهداف قیام عاشورا است از اینرو دشمنان با برنامه ریزی و صرف هزینه‌های زیاد، در پی انحراف این مجالس هستند و قصد دارند فرهنگ شهادت طلبی را سست کنند بنابراین باید هوشیار و مراقب باشیم.