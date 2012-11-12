1900 کیلومتر شانه راه از محورهای اصلی و روستایی کردستان اصلاح شد

محمدصادق وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اصلاح و گریدرزنی شانه راه‌ ها یکی از فعالیت‌ های راهداری است که نقش مهمی در حفظ وضع موجود و نگهداری راه‌ ها، همچنین ارتقاء ایمنی دارد و به همین منظور در طول سال و به طور مستمر توسط عوامل سخت ‌کوش راهداری انجام می‌ شود.

وی اعلام کرد: در نیمه اول امسال اصلاح شانه راه‌ ها در 116 کیلومتر از محورهای دیواندره، 109 کیلومتر از محورهای اصلی و روستایی سقز،‌ 38 کیلومتر از محورهای بانه، 405 کیلومتر از محورهای بیجار، 233 کیلومتر از محورهای دهگلان، 106 کیلومتر از محورهای قروه، 289 کیلومتر از محورهای سنندج، 140 کیلومتر از محورهای مریوان، 406 کیلومتر از محورهای سروآباد و 70 کیلومتر از محورهای کامیاران انجام شده است.

قائم مقام وزیر در استان کردستان بیان کرد: توسعه راه ها و اصلاح شانه راه ها در مسیرهای اصلی استانی برای کاهش تصادفات و کم کردن صوانح رانندگی لازم و ضروری است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد.

بازنشستگان راه و شهرسازی کردستان تجلیل شدند

به مناسبت 25 ذیحجه روز تکریم خانواده و بازنشستگان، اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با برپایی مراسمی بازنشستگان خود را مورد قدردانی قرار داد.

در این مراسم که با حضور تعدادی از بازنشستگان، رئیس سازمان بازنشستگی استان و تنی چند از مدیران برگزار شد، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در سخنانی اظهار داشت: ما در این اداره کل بازنشستگان را خارج از محیط اداره نمی دانیم و همواره آنها را جزء بدنه و ستون اداره می ‌دانیم و به همین منظور در تلاشیم که در راستای خدمت رسانی به این قشر زحمت‌ کش که دوران طلایی عمر شریف و ایام جوانی و توانایی خود را صرف خدمت به هموطنان کرده‌ اند، کوشا بوده و نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده کنیم.

محمد صادق وجدی با بیان اینکه ما هیچگاه این ذخایر گرانقدر و معادن تجربه را تنها نمی گذاریم، گفت: رفع مشکلات بازنشستگان از جمله دغدغه ‌های خود اعلام کرد.

رئیس سازمان بازنشستگی استان نیز با ارائه گزارشی به تلاش های سازمان متبوع خود برای خدمت مناسب به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: دولت محترم باتمام محدودیت‌ هایی که دارد، خدمت به بازنشستگان را در اولویت خود قرار داده است.

در ادامه تعداد 27 نفر از بازنشستگان سال 91 با اهدای لوح یادبود و هدایایی مورد قدردانی قرار گرفتند.