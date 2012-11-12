به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ آزادگان، شامگاه یکشنبه با انجام 36 مسابقه در گروه‌های شش گانه ادامه یافت که یکی از بازی‌های مهم در گروه دوم با شکست تیم هما قم در میزبانی از تیم فوتبال سرخ جامگان خرم آباد همراه بود.



نماینده ناکام فوتبال قم برای برگزاری مسابقه رفت خود با تیم فوتبال سرخ جامگاه خرم آباد در نیم فصل نخست لیگ آزادگان در ورزشگاه تختی قم از نماینده خرم آباد پذیرایی کرد که بلکه بتوانند شکست بازی های قبل را مقابل حریفان خود جبران کند اما این اتفاق رخ نداد.



همایی ها که در دو دیدار خانگی قبل در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم در نیم فصل نخست دیدارهای مرحله گروهی نتوانسته بودند حریفان را شکست دهند و طعم پیروزی را بچشند، این بار نیز موفق به عبور از سد سرخ جامگان خرم آباد نشدند تا ناکامی های آنها در لیگ آزادگان ادامه یابد.



در این دیدار که در حضور تماشاگران علاقمند به تیم هما برگزار شد، میهمان توانست در پایان 90 دقیقه بازی خارج از خانه مقابل هما قم، میزبان خود را با نتیجه پر گل پنج بر صفر شکست داده و جایگاه خود را در بین چهار تیم بالای جدول رده بندی بهبود ببخشد.



همایی ها در حالی این مسابقه از هفته ششم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ آزادگان باشگاه‌های کشور را با شکست مقابل تیم فوتبال سرخ جامگان خرم آباد پشت سر گذاشتند که این ششمین باخت آنها در نیم فصل نخست و در مجموع ششمین باخت آنها در لیگ این فصل بود که در کارنامه این تیم به ثبت رسید.



نماینده فوتبال قم در لیگ دسته سوم جام آزادگان در نیم فصل دوم دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ قطعا با توجه به اینکه تا کنون و تا این هفته نتایج چندان خوبی کسب نکرده است، کار بسیار مشکلی در پیش دارد زیرا این تیم از هم اکنون یکی از حذف شده ها از لیگ این فصل به نظر می رسد.



تیم فوتبال هما به عنوان قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم امتیاز خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و این تیم بدون بازیکن و مربی قمی در لیگ آزادگان تا کنون نتایج ضعیف و دور از انتظاری کسب کرده است.