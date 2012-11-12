مجتمع فرهنگی زندان مرکزی قزوین افتتاح شد

حمید رضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مجتمع فرهنگی زندان مرکزی با مساحتی بالغ بر 370 مترمربع دارای فضای آموزشی و بخش فرهنگی مجزا است.

وی افزود: در اقدامات انجام شده، سرانه فضای آموزشی با احداث هفت باب کلاس جدید افزایش یافته و با ملحق کردن آن به کتابخانه عمومی و فضاهای ورزشی تحت عنوان مجتمع فرهنگی تربیتی راه اندازی شده است.

مدیرکل زندانهای قزوین بیان کرد: در این مجموعه، کلاسهای مذهبی و دینی، آموزش های کلاسیک، گروه درمانی و مشاوره فردی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود.

فراست طلب عنوان کرد: همچنین با تلاش های صورت گرفته از قبیل بهسازی و مرمت بافت های فرسوده، توسعه فضاهای خوابگاهی و همچنین تغییر فضاها و ابنیه مستهلک، فضای نزدیک به استاندارد قابل توجه ای در زندان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: کمبود فضا، اجرای برنامه های اصلاح و تربیت را با دشواری هایی مواجه می کند که با برنامه ریزی های بعمل آمده امید است این مشکلات مرتفع شود.

فراست طلب، از احداث کلاس های آموزش فنی و حرفه آموزی در رشته های مختلف خبر داد و گفت: بزودی 14باب کلاس آموزشی ویژه مهارتهای شغلی در زندان مرکزی راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل زندانهای قزوین، ایجاد فضای آموزشی در مبادی ورودی هر یک از اندرزگاهها که زندانیان بدون نیاز به خروج از بندها می توانند در آن جا تحت تعالیم آموزش های مختلف قرار گیرند را از دیگر این اقدامات ذکر کرد.

وی اظهارداشت: سوادآموزی اجباری زندانیان دارای کمتر از 60 سال، آموزش مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شاخه کار و دانش، آموزش عالی، ترویج ورزش و سایر اقدامات فرهنگی، هنری و مذهبی از دیگر برنامه هایی است که بخش عمده ای از مشکلات اصلاح و تربیت مددجویان را مرتفع کرده است.

مدیرکل زندانهای قزوین بیان کرد: اقدامات صورت گرفته حاکی از تلاشهای فراوانی است که در راستای بهبود وضعیت زندانیان انجام شده است.