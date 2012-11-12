نخستین همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز برگزار می شود

سیدرضا آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با حضور استانهای یزد، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان جنوبی برپا خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور تشیع و ولایت، .ترغیب جوانان به ارزشهای مذهبی و تاریخی و پیوند هرچه بیشتر نسل جدید با سنت های مذهبی و مضامین دینی اعلام کرد.

آقایی، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش را 25 آذرماه اعلام کرد و افزود: این همایش در روزهای یازدهم و دوازدهم دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه این همایش در یزد عنوان کرد: دبیرخانه این همایش منطقه ای در مهریز، خیابان مطهری جنوبی، جنب زینبیه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز واقع شده است.

آقایی عنوان کرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 5226905 یا پست الکترونیکی جشنواره chavooshimehriz@yahoo.comچاووشی خوانی ارتباط برقرار کنند.