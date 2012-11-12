برنامه های محرم با رویکرد بقاع محوری اجرا می شود

حجت الاسلام حسن دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از برنامه های خوبی که در این زمینه قرار است اجرا شود، برنامه ای با نام بصیرت عاشورایی است که ویژه برنامه این ماه به شمار می آید.

دارابی افزود: همچنین در دل این برنامه، برنامه ای با عنوان خیمه های معرفت در ماه محرم اجرا می شود و این طرح حدود دو سال در استان برگزار می شود و ما توانسته ایم در این برنامه در کشور پیشگام باشیم و خوشبختانه خیلی خوب هم جواب داده است.

وی ابراز داشت: در این خیمه ها، برنامه هایی همچون پرسش و پاسخ به مسائل شرعی و شبهات دینی با حضور مبلغین، برگزاری جلسات مشاوره و کار با کودک در سه امامزاده به صورت ثابت و 30 امامزاده به صورت سیار برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: از جمله امامزاده هایی که به صورت ثابت در آنها این برنامه ها اجرا خواهد شد امامزاده عبدالله گرگان، امامزاده یحیی بن زید گنبد و امامزاده آق امام آزاد شهر است .

دارابی بیان داشت: همچنین ما در این ماه اعزام حدود 70 مبلغ از قم، حوزه های علمیه و مبلغین بومی را خواهیم داشت.



وی افزود: محرم و صفر آغازی است تا توطئه های دشمنان از بین ببرد، چرا که تاریخ جریان دارد و دشمنان همیشه با ما دشمنی می کنند، اگر چه ابزار های آنان تغییر کرده است اما ظاهر دشمنی آنان یکی است و ما باید سعی کنیم به وسیله ابزار های جدیدی به مقابله با توطئه های آنان برویم.

وی بیان داشت: باید سعی کنیم امروزه در کنار بحث منبر شیوه های نو را با مطالب، مفاهیم و احکام آمیخته سازیم و به مردم برسانیم.



وی ابراز داشت: در برگزاری این خیمه ها مردم به صورت مستقیم به پرسش و پاسخ با ما می پردازند و البته امسال در ارتباط با این خیمه ها حرکتی عظیمی آغاز شده است.