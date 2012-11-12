  1. فرهنگ و ادب
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

همزمان با هفته کتاب/

نمایشگاه کتاب برای کتابخوانان جنوب پایتخت برپا می‌شود

همزمان با هفته کتاب و کتا‌بخوانی، کتابخانه سیزده آبان در فرهنگسرای ولاء یک نمایشگاه کتاب برای علاقه‌مندان برپا می‌کند.

به گزارش خبرگزار مهر، این نمایشگاه که از ابتدای هفته کتاب کار خود را آغاز کرده است، با دو بخش ویژه کودکان و بزرگسالان افتتاح شده است. در این نمایشگاه 250 عنوان کتاب در زمینه‌های تربیتی، تاریخ، ادبیات، علمی و ... عرضه شده است.

نمایشگاه کتاب کتابخانه سیزده آبان با هدف انس و الفت گرفتن عموم مردم به خصوص قشر جوان با کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه برپا شده است. طی روزهای برگزاری این نمایشگاه کتاب‌های مختلف در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و پس از پایان زمان برگزاری این نمایشگاه هر یک از اعضای کتابخانه سیزده آبان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را از این کتابخانه امانت بگیرند.

نمایشگاه فوق تا 27 آبان ماه از ساعت 8 تا 20 ویژه علاقه مندان دایر است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به کتابخانه 13 آبان واقع در شهرری، شهرک 13 آبان، خیابان شهید مولایی جنوبی، کوچه شهید عطری، پلاک 4 مراجعه کنند. 

کد مطلب 1741466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها