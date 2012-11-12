به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان ایران روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی جوانان آسیا با نتیجه سنگین 4 بر یک مقابل کره جنوبی شکست خورد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص این شکست نوشت: ایرانی ها در فرم بسیار مطلوبی بودند اما این تیم سایه‌ای از تیمی بود که در مرحله گروهی موفق شده بود 9 گل به ثمر برساند و تنها یک گل دریافت کند.

اکبر محمدی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: این بدترین روز ما بود... فقط می توانم بگویم یک روز خیلی بعد. فکر نمی کنم این نتیجه به خاطر اختلاف سطح دو تیم بود بلکه باید بگویم به بدشانسی ما بازمی گشت. شانس از ما رو برگردانده بود.

سرمربی تیم جوانان ایران افزود: ما دو گل زودهنگام دریافت کردیم و اگر از من بپرسید می گویم که می توانستیم این گل‌ها را نخوریم. مدافعان تیم ما خوب نبودند که این به فیزیک کره‌ای ها بازمی گشت. این بچه ها فقط 18 سال سن دارند و بنابراین بعضی اوقات نمی توانید بر روی آنها کنترل داشته باشید.

محمدی تصریح کرد: ما در نیمه نخست می توانستم دو گل دیگر بزنیم که بازیکنان ما فرصت های گلزنی خود را از دست دادند.