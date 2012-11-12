ساخت هشت مجتمع فرهنگی و هنری در کشور/اعتبار ساخت مجتمع ها آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار شامگاه روز شنبه در چهارمین بازدید ازتالار مرکزی شهر اراک افزود: ساخت 31 تالار فرهنگی هنری در کشور در دستور کار قرار گرفته که از این تعداد هست تالار و مجتمع تا پایان دولت دهم تکمیل و تحویل می شود.



وی با بیان اینکه با احداث این تالارها زیرساخت‌های فرهنگی و هنری کشور تامین می‌شود اظهارداشت: این تالارها یک پکیج کامل فرهنگی هنری است، مجموعه‌ای از یک پکیج آموزشی و یک پکیج اجرا در حوزه هنر می‌باشد.



فداکار با اشاره به گرانی های اخیر مصالح ساختمانی تصریح کرد: اعتبارات ساخت این تالارها تامین شده است و پروژه‌ ها مشکل مالی ندارند.



معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این هشت پروژه در شهرهای اراک، قم، رشت، یاسوج، ارومیه، ساری، یزد و کرمان تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار داشت: پیشرفت‌های فیزیکی این هشت پروژه در کشور متفاوت است به طوری که بعضی از این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی بالاترین 79 درصد و کمترین آن 30 درصد برخوردار است.



فداکاربا اشاره به ساخت تالار مرکزی اراک افزود: پروژه اراک به دلیل تغییر پیمانکار از زمان مقرر عقب است و نسبت به سایر پروژه‌ها از کمترین پیشرفت برخوردار می‌باشد که امیدواریم با تلاش پیمانکار جدید و سرعت بخشیدن به کارها شاهد جبران این عقب‌ ماندگی باشیم.



پیشرفت فیزیکی تالار مرکزی اراک 24 درصد



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز پیشرفت فیزیکی تالار مرکزی اراک را 24 درصد عنوان کرد و اظهارداشت: عملیات خاکبرداری و اجرای فندانسیون‌های آن به اتمام رسیده و عملیات نصب ستون‌ها و اسکلت‌‌ها، دیوارهای حائل بتنی ،اجرای سقف کامپوزیت ودیوارهای جدا کننده در حال اجراست که انتظار داریم این پروژه تا پایان دولت به اتمام برسد.



مصطفی مشایخی افزود: پروژه تالار مرکزی شهر اراک در زمینی به مساحت 14 هزار و 40 متر مربع زمین و 3 هزار و 709 متر مربع زیر بنا در سه طبقه در حال احداث است که طبقه همکف این تالار دارای 3 هزار و 709 مترمربع زیربنا شامل سالن موسیقی، سالن تئاتر، رستوران سرپوشیده، رستوران روباز، محل استراحت هنرمندان، لابی مرکزی، اداری پست برق، اتاق کنترل، اتاق نور، پله‌های دسترسی و سرویس‌های بهداشتی است.



وی ادامه داد: برای این تالار همچنین دو سالن نمایش، موسیقی و سخنرانی به گنجایش 700 و 500 نفر پیش‌بینی شده است.