به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری امروز در مراسم آغاز به کار بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی صنعت برق درباره آخرین وضعیت توسعه صنایع برق و انرژی ایران گفت: یکی از مهمترین اهداف توسعه صنعت برق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است و در حال حاضر در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بیش از 60 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان توانیر از بستر سازی و رفع برخی از موانع برای واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی خبر داد و افزود: در شرایط فعلی بخش خصوصی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق نقش اساسی را ایفا می‌کند.

این مقام م سئول همچنین از صادرات گسترده خدمات فنی و مهندسی و همچنین تجهیزات و کالاهای توزیع، انتقال برق توسط بخش خصوصی سخن به میان آورد و افزود: یکی دیگر از اقدامات در دست اجرا خودکفایی در طراحی مفهومی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون نگاه توسعه‌ای صنعت برق از دانش ساخت به دانش فنی تغییر پیدا کرده است یادآور شد:‌ تغییر این نگرش منجر به توسعه ساخت داخل و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید بومی در صنعت برق کشور شده است.

حائری همچنین در خصوص توسعه و ارتقای‌ تکنولوژی‌های مورد نیاز صنعت برق کشور توضیح داد: گسترش و استفاده از شبکه فیبر نوری در تبادل اطلاعات، کنترل و حفاظت از شبکه قدرت برق یکی از اقداماتی بوده که در راستای توسعه تکنولوژیکی صنعت برق کشور انجام شده است.

مدیر عامل سازمان توانیر با یادآوری اینکه هم اکنون وسعت شبه فیبر نوری صنعت برق ایران از 5 هزار به بیش از 16 هزار کیلومتر در سال جاری افزایش یافته است تبیین کرد: تهیه و تولید نرم افزارهای بومی در سیستم‌های کنترلی و اتوماسیون صنعت برق هم در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در تشریح مهمترین اقدامات انجام گرفته برای کاهش تلفات و افزایش راندمان در صنعت برق کشور گفت:‌با استفاده از طرح‌های متعدد مهندسی و اقتصادی و توسعه کابل‌های خود نگهدار فشار ضعیف برق بیش از 600 میلیارد تومان بهره وری اقتصادی در سطح صنعت برق کشور در طول یک سال گذشته تا کنون حاصل شده است.

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن تابستانی بدون کوچکترین خاموشی برنامه ریزی شده در سطح شبکه انتقال و توزیع برق گفت: در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو افزایش ظرفیت تولید برق کشور بوده به طوری که هم اکنون ایران بزرگترین تولید کننده برق در منطقه خاورمیانه و پانزدهمین قطب تولید برق جهان است.

حائری از افزایش ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 70 هزار مگاوات تا پایان سال جاری خبر داد و تاکید کرد:‌ظرفیت تولید برق در مقایسه با سه دهه گذشته بیش از 10 برابر افزایش یافته است.

وی همچنین با حضور به حضور و مشارکت گسترده کارشناسان متخصصان صنعت برق ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی کشورهای ‌آلمان، پرتغال و سوئد تاکید کرد: ایران در بین کشورهای مختلف جهان مقام نخست تولید و ارایه مقامات علمی را به خود اختصاص داده است.