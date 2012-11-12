مردی که می تواند ناجی ورزش لرستان باشد/ "منیت"ها را کنار بگذاریم!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی روز یکشنبه هفته جاری وارد استان لرستان شد و در دیدارهایی با مردم دو شهرستان دورود و خرم آباد مورد گرم ترین استقبال ها قرار گرفت؛ استقبالی که حکایت از روح مهمان نوازی مردم و خواست آنها برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش استان دارد.

هدایتی در طول مدت حضورش در میان مردم گاه به صورت گفتگوهایی چهره به چهره با مردم، خبرنگاران و مسئولان استان از روند فعالیت در استان می پرسید و می شد برخی دغدغه ها نسبت به فعالیت در استان را در کلامش حس کرد.

وی در نشستی که در استانداری لرستان با معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان داشت نیز به این دغدغه ها گریزی زد و گفت: من امروز با سرمایه گذاری روی تیم ته جدولی گهر دورود آبرو و سرمایه خودم را به لرستان آورده ام.

هدایتی خود را از علاقمندان به مردم لرستان خواند و از خاطرات خود در این استان گفت و ادامه داد: علاقه به لرستان و مردم این استان موجب شد که برای تیمداری راهی این استان شوم.

وی با یادآوری اینکه در 14 استان کشور فعالیت اقتصادی دارد ولی تاکنون در لرستان هیچ فعالیت اقتصادی را انجام نداده است، ابراز امیدواری کرد که با سرمایه گذاری در حوزه ورزش باب دیگر فعالیتها نیز در استان باز شود.

مالک باشگاه گهر دورود از وضعیت تیم گهر هم سخن گفت و اینکه دوست دارد استانهای زاگرس نشین با حمایتهای خود در موفقیت گهر شریک شوند.

هدایتی معتقد است که فوتبال و تیم گهر دورود می تواند در زاگرس محور وحدت باشد و از علاقمندی برای برگزاری بازیهای تیم در استان لرستان سخن گفت.

وی با یادآوری مجدد اینکه آبرو و سرمایه اش را به لرستان آورده است تا در حوزه ورزش این استان کار کند، وعده کرد که در صورت همراهی مردم و مسئولان در دیگر رشته های ورزشی این استان نیز سرمایه گذاری می کند.

مرور سخنان مالک تیم گهر دورود لرستان که در قالب جملات بالا خلاصه شد و گاه بارها آنها را تکرار کرد نشان از دغدغه هایی دارد که در ذهن این سرمایه گذار نقش بسته و همین موضوع مسئولیت مردم و مدیران لرستان را سنگین تر کرده است.

هدایتی سابقه سرمایه گذاری در استانهای مختلف را دارد و حال که به لرستان آمده است باید از فرصت حضور وی بهره جست تا ورزش لرستان و حتی اقتصاد این استان کمتر توسعه یافته نفسی تازه کند.

در حاشیه جلسه شب گذشته با رایزنی هایی که از سوی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و دیگر مسئولان استان صورت گرفت حسین هدایتی دومین تیم لرستانی را نیز تحت مالکیت خود درآورد و در اردوی تیم "داتیس" که از این پس "استیل آذین خرم آباد" نامیده می شود امید را زنده کرد.

هدایتی پس از گفتگوی کوتاه سرپرست تیم داتیس و قبول پرداخت هزینه های تیم، آنها را که امیدی برای رفتن به تبریز و برگزاری بازی با مس سونگون نداشتند را راهی آذربایجان شرقی کرد، موضوعی که پس از ماهها بلاتکلیفی تیم داتیس خوشحالی را به اردوی این تیم و همچنین دل ورزش دوستان لرستانی بازگرداند.

حسین هدایتی با حضورش در لرستان و برداشتن دو قدم اساسی- مالکیت دو باشگاه گهر دورود و داتیس خرم آباد - در حوزه ورزش استان برادری خود را ثابت کرده است و حال نوبت مسئولان و مردم لرستان است که "منیت" ها را کنار بگذارند و به یاری این سرمایه گذار بیایند.

تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای بازی تیم گهر دورود در لرستان موضوعی است که یکی از دغدغه های جدی حسین هدایتی محسوب می شود، موضوعی که یکبار باعث شد که وی قید ماندن در لرستان را بزند و حال که این سرمایه گذار به ورزش استان برگشته انتظار همکاری و همدلی را دارد.

حضور حسین هدایتی در ورزش لرستان میدان محک "حسن نیت" دست اندرکاران در این حوزه است اعم از هواداران، مسئولان، نمایندگان، رسانه ها و ....

باید منتظر ماند و دید که چه کسانی از این آزمون سربلند بیرون می آیند و چه کسانی مردود خواهند شد.