درآمدهای استان مرکزی یک درصد افزایش یافت/331 میلیارد تومان در هفت ماه

حسن میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: درامد مصوب استان مرکزی برای هفت ماهه امسال 328 میلیارد و800 میلیون تومان بوده است که با یک درصد افزایش به بیش از 331 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید.

وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی افزایش درآمد استان نشان از پویایی اقتصادی استان و تلاش دست اندرکاران جذب درآمدها است گفت: 94 درصد درآمدهای استان مرکزی از طریق نالیات کسب می شود که تاکنون 99 درصد آن محقق شده است.

جذب 464 میلیارد تومان درآمد ملی

وی با بیان اینکه 331 میلیارد تومان کسب شده در قالب درآمدهای عمومی استان است گفت: در قالب درآمدهای ملی نیز، در این مدت 464 میلیارد و500 میلیون تومان در آمد کسب و به خزانه کشور واریز شده است.

میرزاخانی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های اول در زمینه جذب درامدهای ملی و استانی است گفت: درآمدهای استانی و عمومی از پروژه های استان مانند صنایع متوسط و استانی و درآمدهای ملی از طرح هایی چون صنایع بزرگ دریافت می شود.

نیمی از مازاد درآمد به استان برمی گردد

وی با یادآوری اینکه درآمدهای عمومی استان مرکزی افزایش داشته است اضافه کرد: نیمی از مازاد درآمد کسب شده در استان پس از سرازیر شدن به خزانه از سوی دولت به استان بازمی کردد و به پروژه عمرانی و توسعه ای استان اختصاص می یابد.

563 میلیاردو700 میلیون تومان درآمد مصوب سال 1391

میرزاخانی در ادامه درآمد مصوب استان مرکزی که هر سال از سوی دولت برای استان و سایر استانها تدوین می شود را 563 میلیاردو700 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: درآمد مصوب استان مرکزی در سال گذشته، 361 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که امسال با افزایش حدود 40 درصدی روبرو شد.