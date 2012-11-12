بازرسی ادواری مخازن CNG به مراکز معاینه فنی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ترقی جاه، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) گفت: بازرسی ادواری مخازن CNG خودروهای گازسوز به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر به منظور جلوگیری از بروز حوادث و سوانح تلخ تا امروز مغفول مانده بود که خوشبختانه این مهم قرار است به زودی به اجرا گذاشته شده و مراکز معاینه فنی خودروها از سوی وزارت کشور برای انجام این بازرسیها معرفی شدهاند.
وی افزود: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد نیز به دلیل سابقه و تجربه خوبی که در امر بازرسی نفت و گاز و سایر فعالیتهای بازرسی داشته در حال حاضر به عنوان بازرسی فنی این امر انتخاب شده و قرار است در مرحله اول اجرای این طرح کارشناسان شرکت بازرسی اقدام به آموزش کارکنان مراکز معاینه فنی در تهران کنند که این دورهها به زودی آغاز میشود.
ترقی جاه ادامه داد: درهمین راستا اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور به عنوان مجری طرح نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سبک تعیین شده و مقرر شده فعالیتهای شرکتهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای طرح آموزش و انجام تست ادواری و تست مخازن CNG خودروهای گازسوز تحت مدیریت و نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شود.
وی با اشاره به انتخاب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان شرکت نمونه بازرسی در سال 91 افزود: بازرسی بدون مسائل آموزشی و پژوهشی راه به جایی نمیبرد و در رابطه با بازرسی ادواری مخازن و جایگاههای سی ان جی، ISQI فعالیت تحقیقاتی، توسعهای، تکنیکی و علمی بسیاری در چند سال گذشته داشته و اینک علاوه بر داشتن گواهینامههای مرتبط در فعالیتهای علمی و تحقیقاتی نیز حضور دارد چنانچه در کنفرانس سی ان جی در آذر امسال نیز حضور فعال داشته و برخی کارشناسان شرکت به عنوان داوران بخش علمی این کنفرانس انتخاب و معرفی شدهاند.
به گفته وی، در این پروژه بعد از آموزش پرسنل مراکز معاینه فنی، کار بازرسی ادواری عملا در این مراکز شروع خواهد شد و دارندگان خودروهای گازسوز با مراجعه به مراکز معاینه فنی در صورت تایید کارشناسان، برچسب معاینه فنی خودروهای سبک و برچسب انجام تست ادواری خودروهای دو گانه سوز را دریافت خواهند کرد که این برچسب جدید، قابلیت رهگیری خواهد داشت و خودروهای دوگانه سوز نیز پس از اجرای این طرح تنها با توجه به اخذ و نصب این برچسب تجمیع شده، مجاز به سوختگیری در جایگاههای سوخت خواهند بود.
ترقی جاه خاطر نشان کرد: در واقع نظارت بر صدور برچسبهای سوختگیری بر عهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است. مدیرعامل ISQI در رابطه با مشکلات این طرح افزود: این مساله را قبول داریم که برای اجرای کامل پروژه فوق، زیرساختهای آن از جمله تجهیز مراکز معاینه فنی باید فراهم شود اما به تعویق انداختن اجرای این طرح نیز منطقی نیست چراکه در بسیاری از موارد همچون نحوه نصب مخزن سوخت در خودرو و یا نگهداری غیراصولی و موارد دیگر شاهد سهل انگاری هستیم که برطرف نمودن این مسائل، نیاز به آموزش و فرهنگسازی دارد. به گفته وی در گام نخست پنج استان تهران، البرز، قزوین، مرکزی و قم برای انجام این طرح مشخص شدهاند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به انتخاب این شرکت به عنوان شرکت بازرسی نمونه فنی در کشور گفت: ISQI به دلیل برخورداری از سابقه طولانی در امر بازرسی در حوزه های مختلف خدماتی و مهندسی و عمرانی و بهره گیری از بازرسان مجرب به عنوان شرکت بازرسی نمونه فنی در سال 1391،از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انتخاب شد. وی بزرگترین آزمایشگاه تست قطعات آسانسور و بزرگ ترین آزمایشگاه تست انواع آلایندگی خودرو را از جمله داراییهای ملی خواند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هماینک بزرگترین کال سنتر کشور با 204 کانتر تماس برای فعالیت های تحقیقات و بازار را نیز در اختیار دارد.
