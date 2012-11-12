تمجید اوباما از کهنه سربازان آمریکا در "وترن دی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما روز گذشته به وقت آمریکا با حضور در مقبره سرباز گمنام در ویرجینیا، در روز ملی کهنه سربازان آمریکا شرکت کرد.

اوباما در سخنرانی خود گفت : نیازهای کهنه سربازان را با توجه به آنکه بادهای جنگ در خاورمیانه و آسیا فرو نشسته تامین می کنیم.

در این مراسم که در گورستان ملی آرلینگتون برگزار شد اوباما اعلام کرد که دولت به حمایت خود از کهنه سربازان برای آنکه این افراد زندگی اجتماعی راحتی داشته باشند ادامه می دهد.

رئیس جمهور آمریکا گفت : این اولین مراسم روز کهنه سرباز در یک دهه اخیر است که هیچ یک از نظامیان آمریکا در عراق نجنگیده و کشته نمی شوند.

اوباما گفت :بعد از یک دهه جنگ قهرمانان ما به خانه بازگشته اند و در چند سال آینده هم یک میلیون نفر از نظامیان آمریکایی به زندگی اجتماعی خود باز خواهند گشت.

اوباما در ادامه از اقدامات "میشل اوباما" و "جیل بایدن" همسر خود و همسر جو بایدن، در حمایت از کهنه سربازن تقدیر کرد و وعده داد که طرح GI را ادامه می دهد.

به موجب این طرح امکانات آموزشی برای کهنه سربازان مهیا شده و هزینه های تحصیل آنها نیز به نوعی تامین می شود و آن دسته از نظامیان آمریکایی که بواسطه شرکت در جنگ دچار بیماری شده اند، کمک های مورد نیاز خود را دریافت می کنند.

اوباما در ادامه گفت : نباید هیچ یک از افرادی که در خارج از کشور برای آمریکا جنگیده اند در داخل آمریکا برای پیدا کردن شغل با مشکل مواجه شوند و یا آنکه سقفی بالای سر خود نداشته باشند و یا آنکه برای مداوای بیماری های خود با مشکل مواجه شوند.

پس از این سخنرانی اوباما ببه بخش شصتم این گورستان جایی که کشته شدگان جنگ عراق و افغانستان در آن دفن شده اند رفت.

به نوشته رویترز، با توجه به کاهش بودجه وزارت دفاع آمریکا که با هدف جبران کسری بودجه کل این کشور انجام گرفته تحقق وعده های اوباما در مورد کهنه سرباران مشکل به نظر می رسد.