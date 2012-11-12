روسیه از دریچه آداب و رسوم کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آشنایی با «روسیه از دریچه آداب و رسوم» که به قلم ابوذرابراهیمی ترکمان و مهناز نوروزی نوشته شده است، آئین‌ها و سنت‌های مرسوم در کشور روسیه را با نگرشی به زندگی مردم این کشور در گذشته و حتی روسیه در دوران باستان ترسیم می‌کند.

این کتاب در بخش‌های مختلف خود، آئین‌ها و رسوم مذهبی و ملی روسیه را در کنار جشن‌ها و مراسم اجتماعی در این کشور مورد توجه خود قرار داده است.

در تدوین این کتاب از متون مختلف به زبان روسی و دایرةالمعارف‌ها و مقالات تالیف شده با موضوع کتاب استفاده شده که به صورت مشروح در انتهای این کتاب برای علاقه‌مندان معرفی شده است.

کتاب از معرفی کشور روسیه در یک نگاه کلی آغاز می‌شود و پس از آن به معرفی آئین‌ها و رسوم مسیحیان ارتدوکس و مسلمانان روسیه می‌پردازد. معرفی آئین‌ها و سنت‌های ملی روسیه و مراسم خانوادگی و سنتی این کشور در کنار معرفی آئین‌های عزاداری و خاکسپاری و آداب زندگی اجتماعی مردم روسیه به ترتیب در فصول بعدی این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

خرافات و باورهای مردمی در روسیه، غذاها و پوشش‌های مرسوم نیز در فصول بعد مورد توجه قرار گرفته است.

اما جاذبه‌های فرهنگی در روسیه مثل کتاب و کتابخوانی، تئاتر و موسیقی در این کشور هم از دیگر بخش‌های این اثر است.

کتاب «روسیه از دریچه آداب و رسوم» را انتشارات بین‌المللی الهدی در شمارگان 1000 نسخه و قیمت 8 هزار تومان منتشر شده است.