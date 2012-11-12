افزایش بهره وری و راندمان کاری با تعامل دستگاه های اجرایی میسر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا موالی زاده در نهمین نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه این وزارتخانه در کردستان، بر تعامل و همکاری اعضای این شورا تاکید کرد و از آن به عنوان زمینه افزایش بهره وری و راندمان کاری در سازمان ها نام برد.

وی با ابراز خرسندی از روند برگزاری نشست های شورای هماهنگی دستگاه های تابعه در کردستان، افزود: برگزاری نشست های منظم و ماهانه این شورا و کاربردی ساختن نتایج این نشست ها به هماهنگی و تعامل دو سویه و در نهایت افزایش بهره وری و راندمان کاری منجر می شود.

معاون امور مجلس و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه در نتیجه ادغام های اخیر به صورت یک وزارتخانه حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آمده است، تنوع و تعدد ماموریت ها و رسالت ها را در تشکیلات جدید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار داد.

موالی زاده ادامه داد: تعامل شایسته و همکاری و همیاری دستگاه های تابعه این وزارتخانه در کردستان در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در منشور کاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به بازرسی های دوره ای در استان ها بیان کرد: این بازرسی ها در راستای تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر حضور در استان ها و انتقال تجارب موفق کاری به آنها و نیز رفع مشکلات و نارسایی های احتمالی صورت می گیرد.

معاون امور مجلس و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بازرسی به معنای تخلف و مچگیری نیست، یادآور شد: به صورت دوره ای و موردی این بازرسی ها برای ارزیابی و بررسی عملکرد ها با هدف شناسایی نقاط قوت و تقویت نقاط ضعیف به منظور رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع انجام انجام می پذیرد.

موالی زاده در پایان یاد و خاطره شهداء را گرامی داشت و گفت: امروز همه ما مدیون خون شهداء و ایثارگری های ایثارگران میهن اسلامی مان هستیم.

اعتماد سازی در دستگاه های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد

معاون حفاظت پرسنلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه بر اعتماد سازی بر اساس عملکردها تاکید کرد و اظهار داشت: نتیجه اقدامات و فعالیت ها باید به سمت دلبستگی به نظام و بهبود دیدگاه ها و نگرش ها در این زمینه منجر شود.

مجیدی امانتداری و صداقت را دو ویژگی اساس بر شمرد که کارشناسان و تیم های ارزیاب در بازرسی ها و بررسی مشکلات باید به آن آراستگی داشته باشند.

همچنین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در این نشست بیان کرد: این بازدیدها علاوه بر توجه مضاعف به پیشرفت و بهره وری بیشتر در این استان ، زمینه ای برای انگیزه و تعهد بیشتر کارکنان در انجام وظایف می شود.

رامین اسدی در ابتدا افق چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در ماهیت اسلامی، در نگرش مردمی، در ساختار علمی، در رفتار مشارکت جو، در عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره ور ارزیابی کرد و افزود: می توان با همدلی و همکاری اعضای شورا، این مهم را در استان کردستان تحقق کرد.

وی همچنین گزارشی از تشکیلات اداراتی سازمان های تابعه این وزارتخانه در استان از جمله تعداد ادارات و مراکز تابعه سازمان ها، تعداد و وضعیت استخدامی پرسنل و همچنین خدمات ارائه شده شامل تسهیلات پرداختی بانکی و پوشش های بیمه ای را ارائه کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به آمار بیمه شدگان، افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی و همچنین تعداد واحدهای فعال صنعتی، خدماتی و کشاورزی در استان کردستان ادامه داد: زمینه های رشد و ترقی در این استان با توجه به پتانسیل های کشاورزی و جوانان مستعد و فارغ التحصیل دانشگاهی مهیا است.

گفتنی است در این جلسه مدیران ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را مطرح و خواستار همکاری و مساعدت در این زمینه شدند.