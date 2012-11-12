برگزاری جشنواره «اولین کتاب من» با هدف افزایش مطالعه جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «اولین کتاب من» با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری معاونت پرورش وزارت آموزش و پرورش (مؤسسه فرهنگی منادی تربیت) توسط انتشارات تانیان برپا می‏شود.

دور اول مراسم اختتامیه جشنواره با هدف افزایش سرانه کتابخوانی هدفمند در قشر جوان و نوجوان سراسر کشور و آموزش نویسندگی و بالندگی فکر، ذهن و خلاقیت دانش آموزان در آبان ماه سال جاری همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود.

در این جشنواره داوطلبان بعد از ثبت نام و تعیین عنوان پس از دریافت بسته‌های جشنواره با موضوع شگفتیهای آفرینش در 16 عنوان، بر اساس اصول علمی – عملی بسیار ساده بعد مطالعه منابع ارایه شده و بر اساس برداشتهای خود در کتاب کار جشنواره نسبت به تألیف اولین کتاب خود اقدام کرده‌اند.

داوری از بین بیش از 7000 آثار ارسال شده و با در نظر گرفتن شیوه نگارش، تعداد و کیفیت منابعی که برای تألیف آنها استفاده شده است و توسط کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.

در این روند 16 اثر برگزیده و انتخاب شده‌اند که آثار انتخاب شده به نام دانش آموزان در 3000 تیراژ و به نام مولفی که آنها را تولید کرده است، با هدف ایجاد انگیزه در آنها برای نویسندگی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود منتشر و در میان مدارس سراسر کشور توزیع خواهد شد.

تعداد 50 جلد کتاب نیز به مؤلف کتاب اهدا می‌شود. در این جشنواره دانش آموزان بیش از 22 استان شرکت کرده‌اند و در میان استانها استان فارس بیشترین و استان گیلان کمترین شرکت کننده را داشته‌اند.

مراسم اختتامیه جشنواره پنجشنبه 25 آبان ماه از ساعت 14 در سرای اهل قلم با حضور دانش‌آموزان و مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.