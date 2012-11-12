نسبت سرمایه ‌گذاری به تولید مهمترین شاخص توسعه ملی است

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرمایه گذاری از فاکتورهای بسیار اساسی و قابل اتکا در هرگونه راهبرد توسعه ای و اشتغالزایی محسوب می شود.
وی همچنین بر ضرورت رویکرد کارشناسانه به مسئله اشتغال و بیکاری تاکید کرد و اظهارداشت: برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و مورد نیاز در جامعه باید برنامه ریزی هدفمند داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد فرصت های شغلی نه تنها مستلزم در اختیار داشتن استراتژی سنجیده بلکه مستلزم در اختیار داشتن سرمایه مورد نیاز و بسیج بخش منابع داخلی و خارجی است.
وی افزود: در سطح مدیریت کلان هر جامعه ای بدون شک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود زیرا سرمایه گذاری به معنای عام خود می تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد از این رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
تامینی در ادامه پیامدهای یک مدیریت کارآمد برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی را شامل افزایش اشتغال و کاهش بیکاری های مزمن، بالا رفتن سطح دانش فنی و تکنولوژی جامعه، افزایش درآمد مردم از طریق انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی، توسعه کارآفرینی و بالارفتن رقابت در بازار و تامین جایگاهی مناسب تر در زنجیره تولید ارزش در سطح جهان ذکر کرد.
