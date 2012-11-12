دولت در زمینه حق قانونی نمایندگان مردم مبنی بر سوال از رئیس جمهور منطقی رفتار کند

نادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم دولت با این موضوع منطقی رفتار کند و به سوال نمایندگان پاسخ قانع کننده بدهد.

وی اضافه کرد: این موضوع نباید اصل وحدت و همدلی قوا را خدشه دار کند و باید به گونه ای مدیریت شود که بار دیگر هشدار رهبری را به دنبال نداشته باشد.بلکه همه باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و از ایجاد تنش در کشور به شدت بپرهیزند چرا که آرامش و وحدت نیاز مبرم امروز ما است و حل مشکلات اقتصادی بدون آرامش و همکاری امکان پذیر نخواهد بود.

مقدسی افزود: مسئولان باید در این برهه زمانی مانع بر هم زدن آرامش مردم شوند و مراقب باشند تا ناخواسته طوری رفتار نکنند که با غفلت جزو مصادیق خائن قرار بگیرند.

پرهیز شخصیت ها و گروه ها از ورود زود هنگام به موضوع انتخابات

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرهیز شخصیت ها و گروه ها از ورود زود هنگام به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت:طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب همه کسانی که به نوعی قصد حضور در انتخابات آینده را دارند باید از ورود زود هنگام به این مبحث بپرهیزند و فضای کشور را به سمت رقابتی شدن نکشانند تا مسئولین بتوانند در آرامش به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

وی افزود:البته احزاب می توانند در درون تشکیلات خود و اتاق های فکر خود این موضوع را بررسی کنند ولی از کشاندن آن به فضای عمومی جامعه بپرهیزند.

ملت ما غنی سازی را حق مسلم خود می داند

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی در ادامه افزود: طی روز های گذشته رسانه های غربی و صهیونیستی به انتشار خبری در خصوص تعلیق غنی سازی 20 درصدی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی پرداختند که خیلی زود از سوی مقامات کشورمان تکذیب شد.

وی افزود:این خبر به هیچ وجه صحت ندارد چرا که ملت ما غنی سازی را حق مسلم خود می داند و بر سر این حق خود ایستاده و تا به امروز تهدیدات و فشار ها نیز مانع از پافشاری مردم بر این حق خود نشده است.

مقدسی با اشاره به گزارش دو پهلوی آژانس در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان گفت: برخورد تبعیض آمیز برخی قدرت‌های غربی در موضوع هسته‌ای و کمک آنها به رژیم صهیونیستی، علی‌رغم تداوم بی اعتنایی این رژیم به NPTتاسف بار است.

براساس اسناد متقن برخی از قدرت‌های غربی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه به رژیم صهیونیستی کمک اتمی کرده‌اند و این رژیم در حال حاضر دارای یکی از بزرگترین زرداخانه‌های سلاح هسته‌ای در جهان است که بسیار مایه نگرانی است، اما در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.