  1. هنر
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

فروش 87 میلیون دلاری/

"اسکای فال" رکورددار تمام جیمزباندهای تاریخ سینما شد

نمایش تازه ترین فیلم از سری فیلم های "جیمز باند" در نمایش افتتاحیه با فروش 87 میلیون دلاری در هفته نخست رو به رو شد تا این فیلم لقب رکورددار فروش را در میان همه جیمزباند های تاریخ داشته باشد.

به گزارش خبرنگارمهر، این فیلم که بر اساس شخصیت مامور 007 مامور اطلاعاتی سازمان جاسوسی انگلیسی ساخته شده با تبلیغات عظیمی قبل از نمایش به روی پرده آمده است.

براساس این گزارش در این فیلم که باز هم "دنیل کریگ" بازیگر انگلیسی ایفاگرنقش جیمز باند است از تازه ترین امکانات نمایش تصویری هم استفاده شده است.

این در حالی است رقم 87 میلیون دلار تنها برای سه روز نمایش فیلم اسکای فال مخابره شده است و می تواند تا پایان هفته حتی رکورد فروش همه افتتاحیه های سینمایی را بشکند.

کوانتوم آرامش از فیلم های گذشته سری جیمز باند،  در سال 2008  در هفته نخست توانسته بود 67 میلیون دلار فروش داشته باشد.

کد مطلب 1741490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها