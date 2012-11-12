"اسکای فال" رکورددار تمام جیمزباندهای تاریخ سینما شد

به گزارش خبرنگارمهر، این فیلم که بر اساس شخصیت مامور 007 مامور اطلاعاتی سازمان جاسوسی انگلیسی ساخته شده با تبلیغات عظیمی قبل از نمایش به روی پرده آمده است.

براساس این گزارش در این فیلم که باز هم "دنیل کریگ" بازیگر انگلیسی ایفاگرنقش جیمز باند است از تازه ترین امکانات نمایش تصویری هم استفاده شده است.

این در حالی است رقم 87 میلیون دلار تنها برای سه روز نمایش فیلم اسکای فال مخابره شده است و می تواند تا پایان هفته حتی رکورد فروش همه افتتاحیه های سینمایی را بشکند.

کوانتوم آرامش از فیلم های گذشته سری جیمز باند، در سال 2008 در هفته نخست توانسته بود 67 میلیون دلار فروش داشته باشد.