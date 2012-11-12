مشکلات داخلی نباشد تحریم را دور می زنیم/دست دراز اوباما را به سمت ایران می شکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز در حاشیه سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه موجب تقویت همه مسئولان نظام است، گفت: با برگزاری این نمایشگاه از سوی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران ایمان پیدا خواهیم کرد که تحریم ها دور زدنی است.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: این نمایشگاه موجب افتخار ایرانیان است و اگر مشکلات درونی از پیش پای دولت برداشته شود، تحریم ها را با زیباترین شکل آن دور خواهیم زد.

وی ادامه داد: من در این دانشگاه که میعادگاه مسلمانان و نمازگزاران و دانشجویان و محققان و اساتید درجه یک کشور است، به شهادت می‌گیرم که دستان دراز اوباما را به سوی ایران خواهیم شکست و موفق خواهیم شد.

رحیمی شرط این امر را حذف سنگ هایی دانست که بر سر راه دولت انداخته شده است و یادآور شد: در صورتیکه این موانع را از سر راه دولت برداریم موفق خواهیم شد تا بر تحریم ها غلبه کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به موفقیت های محققان کشور در حوزه های مختلف علمی، خاطر نشان کرد: در سال های اخیر کشور در زمینه های مختلف علمی و فناوری پیشرفت های زیادی را بدست آورده است.

وی همچنین با پیش بینی وضع علمی کشور، اضافه کرد: در سال 2018 ایران می تواند از جهت رشد علمی در رتبه چهارم دنیا قرار بگیرد که شامل همه پیشرفت های علمی در کلیه زمینه های علمی و فناوری خواهد بود.