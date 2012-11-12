۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

ابراهیمیان به مهر خبر داد:

برگزاری اردوی آموزشی حلقه‏های صالحین مقاومت ناحیه جوادالائمه(ع) البرز

برگزاری اردوی آموزشی حلقه‏های صالحین مقاومت ناحیه جوادالائمه(ع) البرز

کرج - خبرگزاری مهر: بیش از 50 نفر از تشکیل دهندگان حلقه‏های صالحین ناحیه جوادالائمه(ع) به اردوی آموزشی در منطقه سپهسالار اعزام شدند.

مسئول تربیت و آموزش ناحیه جوادالائمه(ع) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این اردوی آموزشی- تفریحی به منظور تشویق برادران فعال در حلقه‏های صالحین برگزار شد.

حجت‏الاسلام علیرضا ابراهیمیان هدف از برگزاری این اردو و حلقه های صالحین را ارتقای سطح اعتقادی، معنوی و علمی ذکر کرد و افزود: امسال با این رویکرد برنامه های ویژه‏ای در سطح پایگاه های بسیج ناحیه جوادالائمه(ع) برگزار می شود.

وی در ادامه از برگزاری اردوی زیارتی - سیاحتی حلقه‏های شجره طیبه صالحین حوزه های ناحیه جواد الائمه(ع) استان البرز خبر داد و گفت: همچنین  اردوی زیارتی سیاحتی حلقه‏های شجره طیبه صالحین پایگاه‏ها و حوزه‏های مقاومت بسیج با حضور بیش از 40 نفر از اعضا به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.

این مسئول توضیح داد: در طول اردو شرکت کنندگان ضمن زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) از اماکن زیارتی خواجه اباصلت، خواجه مراد و منطقه تفریحی کوهسنگی و شهدای گمنام بازدید کردند.

ناحیه مرکزی جوادالائمه(ع) استان البرز در شهر محمدشهر کرج قرار گرفته است و پایگاه های بسیج شهرهایی چون ماهدشت و مشکین دشت نیز تحت پوشش این مرکز قرار دارند.

