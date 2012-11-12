مسئول تربیت و آموزش ناحیه جوادالائمه(ع) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این اردوی آموزشی- تفریحی به منظور تشویق برادران فعال در حلقههای صالحین برگزار شد.
حجتالاسلام علیرضا ابراهیمیان هدف از برگزاری این اردو و حلقه های صالحین را ارتقای سطح اعتقادی، معنوی و علمی ذکر کرد و افزود: امسال با این رویکرد برنامه های ویژهای در سطح پایگاه های بسیج ناحیه جوادالائمه(ع) برگزار می شود.
وی در ادامه از برگزاری اردوی زیارتی - سیاحتی حلقههای شجره طیبه صالحین حوزه های ناحیه جواد الائمه(ع) استان البرز خبر داد و گفت: همچنین اردوی زیارتی سیاحتی حلقههای شجره طیبه صالحین پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج با حضور بیش از 40 نفر از اعضا به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.
این مسئول توضیح داد: در طول اردو شرکت کنندگان ضمن زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) از اماکن زیارتی خواجه اباصلت، خواجه مراد و منطقه تفریحی کوهسنگی و شهدای گمنام بازدید کردند.
ناحیه مرکزی جوادالائمه(ع) استان البرز در شهر محمدشهر کرج قرار گرفته است و پایگاه های بسیج شهرهایی چون ماهدشت و مشکین دشت نیز تحت پوشش این مرکز قرار دارند.
نظر شما