۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

صالحی:

اردبیل قطب تولید جوجه یک روزه کشور است/صادرات 504 تن پای مرغ

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به صادرات جوجه یک روزه توسط این استان به کشورهای خارجی گفت: اردبیل قطب مهم تولید جوجه یک روزه کشور است.

صادق صالحی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 400 هزار قطعه جوجه یکروزه از این استان به مقصد جمهوری آذربایجان و عراق صادر شده است.

وی همچنین از صادرات نزدیک به 185 تن آلایش غیر خوراکی دامی در همین مدت خبر داد و یادآور شد: 22 تن دنبه گوسفندی و بیش از هشت تن پشم شسته با نظارت کارشناسان و صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی از این استان صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان بیشترین و مهمترین محصول صادراتی این استان در این بخش را پای مرغ عنوان کرد و تصریح کرد: در هفت ماه گذشته بالغ بر 504 تن پای مرغ از استان اردبیل به کشور هدف صادر شده است.

ویتنام و مالزی بیشترین وارد کننده پای مرغ

وی عمده ترین وارد کننده پای مرغ اردبیل را کشورهای جنوب شرق آسیا بویژه ویتنام و مالزی عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل مرغوبیت بالا و نیز رعایت تمام شاخصه های بهداشتی پای مرغ تولیدی در اردبیل در این کشورها مشتریان زیادی دارد.

صالحی همچنین ار صادرات بیش از 100 تن عسل در این مدت خبر داد و عنوان کرد: کشورهای مالزی، عربستان، یمن، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ویتنام از جمله وارد کنندگان محصولات دام و طیور این استان هستند.

صادرات فرآورده های خام دامی از اردبیل تسهیل می شود

وی با اشاره به تلاش ویژه دامپزشکی استان در حمایت از سرمایه گذاری در حوزه دام و طیور، از تسهیل صادرات فرآورده های خام دامی با نظارت ویژه بر کیفیت بهداشتی محموله های تولید حوزه دام و طیور و صنایع مرتبط از استان خبر داد.

صالحی تاکید کرد: در این راستا این اداره کل بر اساس قوانین و ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور تمهیدات ویژه ای برای تسهیل صادرات فرآورده های خام دامی اندیشیده است و در آینده نزدیک این برنامه ها به اجرا درخواهد آمد.

