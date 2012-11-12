روی بازی دفاعی تمرکز کردیم و ایران را شکست دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان کره جنوبی روز گذشته موفق شد با نتیجه 4 بر یک مقابل ایران به برتری رسیده و ضمن حضور در جمع چهار تیم پایانی آسیا، جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را هم به دست بیاورد.

سرمربی کره جنوبی در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: باید به بازیکنانم به خاطر فوتبال فوق العاده‌ای که امروز بازی کردند تبریک بگویم. ما از تیم ایران شناخت داشتیم و می دانستیم این تیم از توان بدنی و تاکتیک بالایی برخوردار است و برای همین نیمه نخست را بر بازی دفاعی تمرکز کردیم.

"لی کوانگ - جونگ" افزود: قدرت اصلی ما در تقابل با ایرانی ها، سرعت تیممان بود. وقتی مدافعان ایرانی خسته شدند کار ما برای پیشروی آسان تر شد و البته این بازی آسانی نبود. نشانه خوب این بازی این بود که ما در مرحله گروهی با وجود خلق موقعیت، نمی توانستیم گل بزنیم اما امروز داستان متفاوتی را شاهد بودیم. بچه های ما گل هم می زدند.