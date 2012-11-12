به گزارش خبرنگار مهر، رویارویی دو تیم مدعی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در نخستین هفته از این پیکارها با حساسیت های بالایی همراه است که مطمئنا سرمربیان این دو تیم را مجاب به استفاده از بهترین مهره های خود خواهد کرد.

به گفته محسن کاوه سرمربی تیم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار قرار است این تیم در نخستین دیدار با حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم، مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم ، محمد نادری در وزن 66 کیلوگرم ، احسان امینی در وزن 84 کیلوگرم، صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم و عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم به میدان برود. ضمن اینکه در وزن 120 کیلوگرم نیز پرویز هادی یا فرزین معصومی به مصاف حریف خواهد رفت.

البته در سوی دیگر میدان هم غلامرضا محمدی سرمربی پیشین تیم ملی رهبری تیم پرسپولیس جویبار را بر عهده دارد که مطمئنا با ترکیبی باانگیزه و آماده رو در روی شاگردان محسن کاوه قرا خواهد گرفت. ضمن اینکه تیم پرسپولیس جویبار با توجه به امتیاز میزبانی این دیدار حساس و جذاب، امید زیادی به کسب پیروزی دارد.