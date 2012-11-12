جشمید سهرابی تنها نامزد ریاست هیات تکواندو تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، چهار سال دوم فعالیت سهرابی در هیات تکواندو استان تهران 23 آذرماه به پایان می رسد و امور مجامع اداره ورزش استان تهران سوم دیماه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی این هیات تعیین کرده است.

صالحی مسئول امور مجامع تهران در این مورد به مهر گفت: با توجه به پایان مدت چهار سال فعالیت سهرابی در هیات تکواندو، نسبت به انجام امور انتخابات و ثبت نام از واجدین شرایط طبق ضوایط اقدام کردیم که در مدت اعلام شده تنها رئیس فعلی نسبت به ثبت نام اقدام نمود.

وی در مورد زمان برگزاری مجمع گفت: تاریخی که تعیین شده سوم دیماه است، ولی احتمال دارد چند روزی تغییر در این مورد داشته باشیم ولی چیزی که مشخص است اینکه مجمع برگزار خواهد شد.

جمشید سهرابی در هشت سال گذشته مسئولیت هیات تکواندو استان تهران را برعهده داشته و در این مدت هفت سال متوالی به عنوان هیات برتر در بین هیات های ورزشی استان تهران و هیات برتر تکواندو در سطح کشور انتخاب شده است. اهمیت به کار تیمی و حضور اکثر کارشناسان و اهالی فن استان در تصمیم گیریهای هیات مشخصه بارز تکواندو تهران در طول مدت مدیریت سهرابی بوده است.

بدون شک استان تهران مردان بزرگی در رشته تکواندو دارد که توانایی اداره هیات را دارند ولی با اعتماد به سهرابی و برنامه های او برای ثبت نام در انتخابات اقدام نمی کنند.