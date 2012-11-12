استفاده از جنگنده های ایرانی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 4

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عملیاتی بیرجند، امیر سرتیپ حسین چیت فروش در اولین روز از رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت 4 در جمع خبرنگاران در خصوص نقش نیروی هوایی در این رزمایش اظهار داشت: تعدادی از هواپیماهای نیروی هوایی در قالب هواپیماهای دشمن در این رزمایش شرکت کردند که باید نقاط مورد نظر را بمباران کنند.

وی ادامه داد: همچنین هواپیماهای نیروی هوایی ارتش از دیشب و امروز ماموریت خود را بر اساس برنامه از پیش تعیین شده انجام دادند.

به گفته امیر چیت فروش همچنین نیروی هوایی ارتش این ماموریت را بر عهده گرفته است که از سرتاسر منطقه عکسبردای کند و آن عکسها را در حداقل زمان در اختیار قرارگاههای مستقر در منطقه رزمایش قرار دهند ضمن آنکه این عکسبرداری ها باید به سرعت و با دقت انجام شود.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین درباره بهینه سازی تجهیزات این نیرو افزود: صنعت هوایی نیاز به بهینه سازی تجهیزات خود دارد. البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که نوک پیکان تحریم ها نیروی هوایی بوده و خواهد بود اما با تمامی این فشارها نیروی هوایی ارتش توانسته است روی پای خود بایستد به طوری که امروز جلوتر از سایر سازمانها و ارگانها است.

رئیس دفتر مطالعات وتحقیقات نهاجا ادامه داد: اگر توانسته ایم امروز روی پای خود بایستیم به خاطر آن است که از ولایت تبعیت کرده ایم و تبعیت از ولایت فقیه منجر شد تا بتوانیم تمامی قطعات وتجهیزات را حفظ ، نگهدرای و بهینه سازی کنیم، امروز باید اعلام کنم که تمامی قطعات و تجهیزات نیروی هوایی ارتش بومی است.

وی همچنین با اشاره به حضور هواپیماهای نیروی هوایی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 4 افزود: ما توانسته ایم هواپیماهای جنگنده را تولید کنیم و در این رزمایش نیز از این هواپیماها استفاده خواهیم کرد.

امیر چیت فروش ادامه داد: اگر توانسته ایم به این دانش و تجهیزات و قطعات دست یابیم فقط به برکت تحریم کشورهای غربی است، تحریم ها باعث شد که ایرانیان جسارت پیدا کنند و با قاطعیت وارد صحنه شوند و روی پای خود بایستند.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه دشمنان به ویژه آمریکا به قاطعیت جوانان ایرانی پی برده اند، افزود: دشمنان ما با انرژی هسته ای و یا با اف 14 کاری ندارند بلکه به یک موضوع بسیار مهم کار دارند و آن جریان ولایت فقیه است البته نه صرفا شخص آن بلکه آنها با اصل ولایت فقیه مشکل دارند.

وی تاکید کرد: پیروی از ولایت فقیه به ما اعتماد به نفس و شجاعت داد و این اعتماد باعث شد اسم این رزمایش را مدافعان آسمان ولایت 4 انتخاب کنیم .

امیر چیت فروش گفت: این اعتماد به نفس و شجاعت نیروهای مسلح باعث شده است که دشمن نا امید شود.