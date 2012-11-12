دو معلم جایزه کتاب ایسلند را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایسلند بوک ریویوز، کجارتان ینگوی و سنابجورن برینجارسون برای نوشتن کتابی با نام «چشم کلاغ» جایزه 3 هزار یورویی این رقابت را بردند.

«چشم کلاغ» از میان 63 کتاب دیگر انتخاب شد. این جایزه که هیات بین المللی کتاب برای نوجوانان ترتیب دهنده آن است، برای حمایت از آثاری که برای نوجوانان نوشته می‌شود، اهدا می‌شود.

کجارتان منتقد ادبی و سنابجورن آموزگار و هر دو 28 ساله هستند. این کتاب که نخستین تجربه آنها در زمینه نویسندگی است داستان سه نوجوان در دنیای فانتزی و نبرد خیر و شر را بیان می‌کند.