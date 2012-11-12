صلاح دیدم از ابومسلم جدا شوم/ با عزیزی مشکلی نداشتم

غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدایی‌اش از ابومسلم مشهد تصریح کرد: من با هیچ کس مشکلی نداشتم ولی صلاح دیدم از سرمربیگری تیم کناره گیری کنم. از اعضای هیات مدیره و خداداد عزیزی راضی‌ام. آنها اصرار داشتند که به کارم ادامه بدهم ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم.

وی درباره اینکه نتایج ابومسلم در جدایی‌اش از این تیم چقدر تاثیر داشته است، افزود: ابومسلم این فصل خوب بسته شده است و اگر این هفته در بازی خانگی پیروز بشود می‌تواند به جمع مدعیان بالانشین جدول برگردد. ما در اکثر مسابقات خانگی پیروز شدیم و نتایج خوبی به دست آوردیم.

"چرا امسال به ابومسلم رفتید که حالا از این تیم جدا می‌شوید"؟ پیروانی در این خصوص گفت: دلیل اصلی انتخاب ابومسلم زیارت امام رضا (ع) بود. من در این مدت اکثر شب‌ها به حرم می‌رفتم و از زیارت امام هشتم لذت می‌بردم. دلیل دیگرم تماشاگران مشهدی بودند که باعث شدند ابومسلم را انتخاب کنم.

وی که به نظر می‌رسید از گفتن دلیل اصلی جدایی‌اش خودداری می‌کرد، افزود: همانطور که گفتم هیچ مشکل خاصی وجود نداشت. من با اعضای هیات مدیره رابطه خوبی داشتم. حتی خداداد عزیزی هم که از دور شلوغ به نظر می‌رسد، قلب پاک و مهربانی دارد و با او هم صمیمی بودم.

پیروانی در پایان درباره حذف تیم جوانان از مسابقات آسیایی و عدم راهیابی به جام جهانی جوانان، تاکید کرد: واقعا حیف تیم جوانان. از شکست آنها واقعا ناراحت شدم. متاسفانه تیم جوانان در این مسابقه باز بازی کرد در حالی که در مسابقات حذفی ابتدا باید خوب دفاع کنید تا گل نخورید. به هر حال هم مربیان و هم بازیکنان زحمتشان را کشیدند و فوتبال روان و پویایی را بازی می‌کردند.

پیروانی که هنوز در مشهد به سر می‌برد، به گفته خودش امروز یا فردا به شیراز بر می‌گردد.