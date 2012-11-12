۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

رضایی اعلام کرد:

خسارت سیل به 150 روستای بخش مرکزی چالوس/ حضور پلیس در منطقه

خسارت سیل به 150 روستای بخش مرکزی چالوس/ حضور پلیس در منطقه

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: سیل صبح امروز شهرستان به 150 روستای بخش مرکزی خسارت وارد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قدیر رضایی افزود: خسارت جدی در حد نابودی به اموال مردم در بخش مرکزی وارد شد.

وی ادامه داد: مدیرکل ستاد بحران مازندران در حال حاضر در شهرستان حضور دارد و به بررسی مسائل و مشکلات می پردازد.

فرماندار چالوس بیان داشت: مرکز بهداشت و درمان شهرستان چالوس در آماده باش کامل قرار دارد تا از بروز هر گونه بیماری و آلودگی جلوگیری شود.

وی بیان داشت: مناطق اشکار دشت در حوزه شهری و روستاهای مهدی آباد، تازه آباد، علی آباد، الف کلا و پالوج ده شرایط بحرانی تری نسبت به دیگر مناطق دارند.

حضور پلیس در مناطق سیل زده

فرمانده نیروی انتظامی چالوس گفت: پلیس از ساعات اولیه بروز سیل در مناطق آب گرفته حضور داشته است.

سرهنگ حسین ن‍ژاد افزود: جهت کنترل ترافیک و هدایت خودروها برای خروج از مسیر مناطق آب گرفته، پلیس راهنمایی و رانندگی در داخل شهر حضور مستمر دارد.

