به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چنگیزیان در همین راستا اظهار داشت: به منظور خدمت رسانی بهینه و سریعتر به مردم و تعامل دوسویه بین مراجعان و اداره کل، این سامانه الکترونیکی جدید فعال شد و مردم از طریق آن می توانند از آخرین اخبار و فعالیتها در حوزه تعاون ، کارو رفاه اجتماعی استان آگاه شوند.

وی گفت: سایت جدید اطلاع رسانی این اداره کل با استفاده از پیشرفته ترین و کارآمدترین نرم افزارهای موجود و با استفاده از تکنیک های فنی، گرافیکی و محتوایی روز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و راه اندازی گردید که، پردازش سریع اطلاعات ورودی و خروجی آن با محتوای جدید تر نسبت به سایت قبلی این اداره کل، از مزایای آن است.

چنگیزیان ادامه داد: در این سامانه، بخشهایی همچون سایت ها و لینک های مهم مرتبط با اداره کل و ادارات تابعه و زیر مجموعه این حوزه، سامانه سامد و خدمات الکترونیک، سامانه پاسخگویی به شکایات، ارتباط مستقیم با مدیرکل و معاونین و روسای این اداره کل، همه قوانین و مقررات کار و اشتغال، تعاونی ها، مشاغل خانگی، فرمهای خدمات مورد نیاز مراجعان، منشور کاری و تاریخچه ادارات تابعه، گالری عکس، مقالات، سامانه های مرتبط با نهادهای استان و کشور، اخبار و اطلاعیه ها و تقویم و اوقات شرعی و سایر موارد مفید برای بهره برداری مراجعین گنجانده شده است.

رئیس روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: این سایت با رویکردی جدید و مدیریت علمی و با شکل و محتوایی کاملا متفاوت با سایت قبلی این اداره کل، راه اندازی گردیده تا به این ترتیب هم پاسخگویی نیازهای مراجعان باشد وهم بسیاری از خدمات متنوع اداره کل استان بدون مراجعه حضوری مردم به آنان عرضه شود.

وی همچنین معرفی اداره کل و تاریخچه تاسیس آن در استان، گردش کار وظایف واحدهای اداره کل، ساختار سازمان، نقشه سایت، بخش انتقادات و پیشنهادات را از دیگر بخش های این پورتال جدید معرفی نمود.