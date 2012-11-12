رویای دوبله و سراب سریالهای ماهواره/ 10 ساعت دوبله فقط 30 هزار تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه و نیم دوره آموزشی و دوبلوری به عنوان نقش اصلی در یک سریال، با خود فکر می کنی یعنی گذشت زمان دوبلورهای قدیم که به سختی صدایی برای این فن قبول می شد و سالها زمان نیاز بود تا فردی در این هنر جا بیافتد و بتواند در نقشی گویندگی کند. شماره تلفن موسسه را می گیرم. پیغام ضبط شده ای بر روی تلفن می گوید برای تست صدا پنج شنبه های اول و دوم هر ماه مراجعه کنید البته به همراه هزینه تست صدا.



همین وسوسه دوبلور شدن سالانه چندین هزار نفر را به این موسسه می کشاند. موسسه ای که مدیرانش ادعای قانونی بودن فعالیت خود را دارند، در برخی موارد نیز این گونه به هنرجویان خود تلقین می کنند که شبکه های ماهواره ای با حمایت برخی نهادهای دولتی حمایت می‌کنند و در نتیجه امنیت کامل حقوقی و قانونی دارد.

بساط کاسبکارانه بیخ گوش ما در پایتخت



افزایش مخاطبان شبکه های ماهواره ای چند سالی که به سوژه تذکر کارشناسان به مسوولان تبدیل شده و البته پارازیت راه حلی است که در این میان برای برخورد با این شبکه ها در پیش گرفته شده و می شود. نوز شاید خبر شناسایی و دستگیری افرادی که در دفتر دوبله یکی از این شبکه های ماهواره ای در تهران فعالیت می کردند توسط دادستان تهران از یاد نرفته باشد چرا که نسبت به همکاری با چنین مراکزی صریحا هشدار داده بود. حالا نه در یک شهر دورافتاده که ممکن است از دید نظارت دور باشد بلکه در همین تهران پایتخت و مرکز، دفاتر این شبکه ها نه تنها فعالیت دارند بلکه بساطی چنان کاسبکارانه را به راه انداخته اند که در باور نمی گنجد.



از اختلاف نظر نخوه برخورد و جمع آوری ماهواره توسط مسوولان که بگذریم، چنین موسسه های چنان بدون هیچ احساس عدم امنیت و افشای نوع فعالیتشان، به راحتی منبع درآمد سرشاری برای صاحبان خود شده اند که در مورد غیرقانونی بودنشان هر کسی شک می کند.



موسسه ای که به گفته یکی از کارکنانش چنان مورد استقبال قرار گرفته که نیازی به تبلیغات ندارد.



گام اول تست صدا: شما قبولید



روز تست صداست و انبوه جمعیت اجازه نمی دهد تازه واردان خود را به دفتر برای ثبت نام برسانند. سه استاد گویندگی منتظر هستند تا از این جمعیت در مقابل پرداخت 5 هزار تومان ناقابل تست بگیرند.جالب است بیشتر کسانی که از این اتاق تست بیرون می آینده خندان هستند و برای ثبت نام در دوره آموزشی به دفتر مراجعه می کنند، گویا به همین راحتی رویای همه به عمل می نشیند.



تازه اینجا شروع داستان است. سوء استفاده از جوانانی که به رویای پیدا کردن شغلی هم درآمدزا و هم هیجان انگیز به این موسسه معرفی می شوند. برای ثبت نام در این موسسه باید 500 هزار تومان پرداخت کنند تا دوره آموزشی یک و نیم ماهه را بگذرانند البته اگر به دوره های بیشتری نیاز نداشته باشند که معمولا به دوره های دوم و چندم هم کشیده می شود.



به گفته مسوول ثبت نام آموزش این مرکز، بعد از گذران دوره آموزشی در صورتی که بنا به نظر اساتید به حد مطلوب حرفه ای رسیده باشند می توانند در همین موسسه کار آموزی کنند. این دوره کارآموزی که حداقل 6 ماه است شامل دوبله برای سریالهایی است که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود، افرادی که مشخص نیست زمینه صدای لازم برای فعالیت در این رشته را دارند یا نه با پرداخت هزینه بالایی برای آموزش برای نقشهای سیاه لشگر سریالهای ماهواره آماده می شوند.



بله این سریالها در همین ایران دوبله شده و از شبکه های ماهواره پخش می شود، البته به گفته یکی از کارکنانش دوبله انیمیشن و فیلمهای دارای مجوز موسسه های تصویری را نیز انجام می دهند.



در حالی که هزینه های بسیاری برای برخورد با ماهواره انجام می شود دست اندرکاران این شبکه ها در سایه عدم نظارت بساط خود را چنان باز پهن کرده اند که علاوه بر دریافت هزینه هایی بسیار به بهانه های آموزش، سریالهای بی محتوای خریداری شده خود را با دوبله مجانی همین فرزندان وطن به خورد مردم می دهند.



دختری که نزدیک دو سال است در این موسسه ها آموزش دوبله می بیند تا حالا در چند نقش فقط چندین جمله را گفته است، اساتیدش به او گفته اند که هنوز صدایش خام است و باید تمرین بیشتری کند تا پخته شود. او هنوز همچنان تمرین می کنند و امیدوار است روزی به نقش اول برسد.خودش می گوید همانند وی در این موسسه بسیارند.



"دوبله ساعتی سه هزار تومان"



البته صحبت کردن به جای یک نقش اصلی نیز هنرجویان را به رویایشان نمی رساند چرا که در ازای هر 10 ساعت دوبله 30 هزار تومان به آنها پرداخت می شود. یعنی از هر 100 نفر یکی از هنرجویانی که برای دوبله نقش اصلی استفاده می شود دستمزدش بیش از این نیست.



بعد از مدتی هم به دلیل تسویه نکردن دستمزدها این فرد دلسرد شده و موسسه را ترک می کند. نامه ای بر روی دیوار به عنوان اخراج وی می چسبانند و نیروی باانگیزه و تازه نفسی را جایگزین او می کنند. این مطلب را یکی دیگر از کارآموزان این موسسه می گوید.

این چرخه همچنان ادامه دارد تا جیب عده ای همچنان با سوء استفاده از علاقه عده ای دیگر پر شود. این موسسه نه در یک کوچه بی گذر و نه در یک جای بی نشان بلکه نبش یک خیابان اصلی در یکی از پر ترددترین نقاط تهران با تابلویی مشخص ادامه کارمی دهد و صاحبانش مدعی اند مجوز لازم را در این زمینه دارند.



البته این موسسه دفاتر دیگری نیز دارد و البته برخی از کارآموزان سرخورده اش نیز به دفتر موسسه دیگری که فعالیت دوبله برای شبکه ماهواره ای رقیب را انجام می دهد مراجعه می کنند.

گزارش از ندا ریحانی