  1. بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

شب گذشته انجام شد؛

گفتگوی تلفنی ابومازن و اوباما/ درخواست آمریکا از تشکیلات خودگردان

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با یکدیگر گفتگوی تلفنی انجام دادند و درباره طرح عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن شب گذشته در گفتگوی تلفنی طولانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پیروزی مجدد وی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این گفتگو به تشریح دلایل و انگیزه خود برای طرح عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد پرداخت.

ابومازن توسعه شهرکها و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهروندان و املاک و دارایی فلسطینی ها را علت طرح درخواست عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد دانست.

اوباما در جریان این گفتگو، مخالفت خود را با طرح چنین درخواستی در سازمان ملل متحد اعلام کرد.

از سوی دیگر برخی منابع فلسطینی گزارش دادند ابومازن نیز برخلاف موضع واشنگتن بر طرح خواسته خود در سازمان ملل متحد تاکید کرد.

کد مطلب 1741515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها