گفتگوی تلفنی ابومازن و اوباما/ درخواست آمریکا از تشکیلات خودگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن شب گذشته در گفتگوی تلفنی طولانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پیروزی مجدد وی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این گفتگو به تشریح دلایل و انگیزه خود برای طرح عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد پرداخت.

ابومازن توسعه شهرکها و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهروندان و املاک و دارایی فلسطینی ها را علت طرح درخواست عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد دانست.

اوباما در جریان این گفتگو، مخالفت خود را با طرح چنین درخواستی در سازمان ملل متحد اعلام کرد.

از سوی دیگر برخی منابع فلسطینی گزارش دادند ابومازن نیز برخلاف موضع واشنگتن بر طرح خواسته خود در سازمان ملل متحد تاکید کرد.