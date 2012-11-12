پروین و نژاد فلاح مامور بازگرداندن علی کریمی به پرسپولیس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس عصر روز یکشنبه در محل باشگاه دور هم جمع شدند و در خصوص مباحث مختلف باشگاه و تیم های ورزشی آن به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست ابتدا مدیر عامل باشگاه درباره وضعیت تیم فوتبال و برنامه های مورد نظرش برای آینده و همچنین سایر مسائل کلان باشگاه به ویژه اقدامات اقتصادی، فرهنگی و ورزشی گزارشی را به اعضای هیات مدیره ارائه کرد و درباره موارد مختلف تبادل نظر شد.

محمد رویانیان در مورد اقدامات انجام شده درباره تیم های پایه باشگاه و تشکیل و استقرار آکادمی فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه امام رضا (ع) برنامه های مدنظر را به تفصیل مطرح کرد. در پی این نشست رئیس شورای آکادمی پرسپولیس که مد نظر مدیریت باشگاه است به زودی معرفی می شود و علاوه بر آن مدیر فنی تیم های پایه نیز منصوب خواهد شد و ساختار جدید توسعه فوتبال پرسپولیس نیز به اجرا در خواهد آمد.

همچنین در این جلسه گزارش مفصلی از بودجه تفصیلی باشگاه پرسپولیس در سال 1392 ارائه شد که به تصویب اعضا رسید تا به وزارت ورزش و متعاقبا سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

از جمله مباحث مطرح شده در این نشست وضعیت کنونی تیم فوتبال پرسپولیس بود که اعضای هیات مدیره رضایت خود را از تحولات اخیر اعلام داشتند ضمن اینکه درباره بازگشت علی کریمی به تمرینات، مدیرعامل باشگاه نظرات خود را اعلام کرد و پیشنهاداتی را ارائه داد که مورد موافقت اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

در این خصوص رویانیان با توجه به موافقت مانوئل ژوزه و همچنین پیگیری بازیکنان، پیشنهاداتی را مطرح کرد که در نهایت مقرر شد علی پروین و محمد حسین نژاد فلاح پس از هماهنگی با سرمربی تیم و علی کریمی موضوع بازگشت این بازیکن با تجربه و ملی پوش را مدیریت کرده و شرایط را برای حضور هر چه سریع تر علی کریمی در تمرینات پرسپولیس فراهم نمایند.