کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی یکشنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی به عنوان شرکت دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت دارد و سازمان اموال تملیکی یک سازمان کاملا تخصصی است.
وی ابراز داشت: وظیفه این سازمان تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی است که در اختیار دولت قرار میگیرد.
محمدی در خصوص اموال منقول گفت: اموال منقول اموالی هستند که به دلایل مختلف در گمرک متروکه شدهاند و شامل بخشی از کالاهای قاچاق قطعیت یافته و کالاهای ضبطی که نتوانستهاند مجوزهای لازم را بگیرند، میشود.
وی در ادامه با اشاره به اموال غیر منقول بیان داشت: اموال غیر منقول توسط محاکم قضایی این اموال ضبط دولت می شوند و این سازمان برای تععین و تکلیف این اموال کمک می کند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به منظور جاوگیری از زیان افرادی که وثیقه گذاشتهاند با آنها مصالحه میکنند.
این مسئول گفت: وظایف سازمان در دو رویکرد حاکمیتی و بنگاه اقتصادی خلاصه میشود و این یک سازمان درآمدزا است.
وی با اشاره به اینکه اموالی که در اختیار سازمان است از طریق مزایده به فروش میرسد، افزود: این مزایدهها از طریق ایمیل، ارسال پیامک و رسانههای جمعی اعلام میشود.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور یادآور شد: برای آسان کردن روند مزایدهها تا پایان سال جاری انجام آنها از طریق سامانه الکترونیکی امکان پذیر میشود.
محمدی در ادامه گفت: بیشتر مزایدههایی که در کشور صورت میگیرد از طریق سازمان جمعآوری و فروش تملیکی است و این ظرفیت و پتانسیل را داریم که اموال مازاد دولت را تعیین تکلیف کنیم.
وی در خصوص مشکلات این سازمان عنوان کرد: مهمترین مشکل ما جمعآوری و فروش اموال تملیکی، کمبود نیروی انسانی و زیرساختها است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور اظهار داشت: تمام درآمد حاصل از فروش این اموال به خزانه واریز میشود و تنها 10 درصد از فروش اموال منقول و پنج درصد از فروش اموال غیرمنقول به عنوان کارمزد به سازمان داده میشود.
وی تصریح کرد: 80 درصد این هزینهها صرف امور جاری سازمان میشود و 20 درصد مابقی برای برنامههای پشتیبانی است.
این مسئول در ادامه بیان داشت: سال90 در استان کرمان از طریق فروش اموال منقول 23 میلیارد ریال و اموال غیرمنقول 9 میلیارد ریال درآمد کسب شده است که 40 درصد نسبت به سال 89 رشد داشتهایم.
محمدی در خصوص اموال منقول و غیر منقول گفت: در هفت ماهه سال جاری از طریق فروش اموال منقول 9 میلیارد و 371 میلیون ریال و چهار میلیارد و اموال غیرمنقول 912 میلیون ریال درآمد کسب شده که در اموال منقول هشت درصد و در اموال غیر منقول 16 درصد نسبت به سال90رشد داشتهایم که امیدواریم تا پایان سال جاری این اعداد دو برابر شوند.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته بالای 100 میلیارد تومان کالا متروکه احاطه کردیم.
محمدی در پایان تصریح کرد: در سال گذشته 65 میلیارد تومان کالا های تجاری و وارداتی داشتیم و فروش کل سازمان زیر 50 میلیون دلار بوده است.
نظر شما