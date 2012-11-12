"آرگو" یک تلاش ناموفق ‌است/تحریف چهره ایرانیان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که نمایش فیلم آرگو دراین هفته تحت تاثیر اکران جیمز باند جدید قرار گرفته اما همچنان منتقدان آمریکایی نسبت به نمایش تحریف شده چهره ایرانیان در این فیلم واکنش نشان می دهند.

تامسون در مقاله اش نوشته که هرچند طراحی فضا درآرگو در نمایش فیلمی در سه دهه پیش موفق بوده اما در آرگو شاهد چهره ای دروغین از جامعه ایران هستیم و افلک با تاریک نشان دادن چهره ایرانیان سعی کرده تا از یک آمریکایی قهرمان بسازد.

وی در ادامه به برداشت های احمقانه افلک اشاره میکند ومی نویسد: در صحنه فرار امریکایی ها مردم ایران همان گونه که افلک نشان داده به راحتی هواپیما را سرنگون می‌کنند اما هالیوود با درشت نمایی مامورانی را نشان می دهد که به راحتی و یک باره می توانند از دست این مردم و از ایران خارج شوند. این دو قضیه کاملا با هم منافات دارد. افلک با فرصت طلبی در آغاز فیلم آرگو را بر اساس یک داستان واقعی معرفی کرده است.

تامسون همچنین آرگو را فیلمی تک بعدی می داند که نشان گر واقعیت جامعه ایران نیست.