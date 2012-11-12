10کاروان هلال احمر استان مرکزی به روستاهای محروم اعزام می شوند

آرش اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اردوهای جهادی ویژه ماه محرم ماه محرم به مدت چهل روز در تمام شعب جمعیت هلال احمر استان برگزار می شود.

وی گفت: اردوهای جهادی محرم با اولویت در روستاهای محروم و کم برخوردار و تاکید بر پیشگیری از حوادث در قالب ده کاروان ۱۲ نفره برگزار می شود و مدت زمان هر اردو۱۰ روز خواهد بود.



اشتری اجتماع محوری را مهم ترین ویژگی این اردوها دانست و افزود: اردوهای جهادی آثار ارزشمندی برای مردم روستا ها دارد و موجب تقویت روابط اجتماعی و مهارت های متعدد در جوانان مجری طرح می شود.



این مسئول ایجاد خود باوری در جوانان و رشد و آبادانی مناطق محروم در تمام ابعاد را از دیگر مزایای برگزاری اردوهای جهادی اعلام کرد.



به گفته اشتری همه ساله این اردوها با عناوین دیگری از جمله اردوهای رمضان، جهاد فتح و نظایر آن در مناسبت های مختلف برگزار می شود.



در حال حاضر ۱۲ هزار نفر از افراد ۱۲ تا ۲۹ ساله در امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی عضویت دارند.