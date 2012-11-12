۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

در برخود با قاچاقچیان/

یک سوداگر مرگ در اردبیل اعدام شد

یک سوداگر مرگ در اردبیل اعدام شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: صبح دوشنبه یک قاچاقچی و سوداگر مرگ در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکم اعدام این سوداگر مرگ پس از تائید در دادگستری کل استان اردبیل و قوه قضائیه و پیرو اعدامهای گذشته قاچاقچیان موادمخدر در اردبیل، صبح امروز در اردبیل به اجرا گذاشته شد.

این سوداگر مرگ به جرم خرید و حمل موادمخدر از نوع هروئین به میزان 322 گرم و پنج سانتی گرم دستگیر شده بود.
 
یوسفی مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل در این خصوص اجرای حکم اعدام قاچاقچیان را تحقق وعده های دادگستری استان اردبیل به مردم در مبارزه بی امان با بلای خانمانسوز موادمخدر عنوان کرد.

پیش از این نیز رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام حدود 40 نفر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ در این استان خبر داده بود.

غلامعلی رضایی یادآور شده بود هم اکنون تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده‌اند و به زودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.
 
